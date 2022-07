1 La simpatica gaffe di Elisabetta Gregoraci

In queste ore è finalmente partita la nuova attesissima edizione di Battiti Live, la tradizionale kermesse musicale estiva che da anni tiene compagnia al grande pubblico. Come è ben noto il programma è condotto da Elisabetta Gregoraci, che ormai è il volto di punta della trasmissione. Solo qualche ora fa, in attesa del debutto ufficiale, l’ex Vippona ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, durante la quale ha parlato proprio del ritorno di Battiti Live. Queste le dichiarazioni della Gregoraci in merito:

“Quest’anno siamo tornati alla formula itinerante (si parte da Bari, ndr.), davanti a 10mila persone… ne avevamo bisogno: per reggere quattro ore di diretta serve il supporto del pubblico. Per fortuna ho iniziato presto a condurre: dopo gli inizi come modella ho cominciato a presentare, in giro per la Calabria le serate dei concorsi grazie ai quali ero diventata miss Calabria e miss Sorriso. Avevo 17 anni, ho imparato molto. La gavetta, gli eventi dal vivo, ti danno sicurezza. Servono a non farti prendere dal panico di fronte a qualche intoppo, che non manca mai, o anche solo davanti a così tanta gente: ancora adesso poco prima di salire sul palco penso a chi me lo ha fatto fare, poi vinco la paura e mi diverto”.

Nonostante la partenza col botto, non è mancata una piccola simpatica gaffe però per Elisabetta Gregoraci. Al momento della presentazione di Alvaro Soler infatti la conduttrice ha sbagliato il nome del cantante spagnolo e l’ha chiamato Alvaro Soleil, facendo riferimento naturalmente a Soleil Sorge. La gaffe di Elisabetta non è naturalmente passata inosservata e in breve il video del momento ha fatto il giro del web, facendo divertire gli utenti.

