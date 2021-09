1 C’è rivalità tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi?

Secondo alcuni i rapporti tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi non sarebbero mai stati troppo distesi da ormai un anno a questa parte. Tutto ha avuto inizio con il Grande Fratello Vip 5, quando la prima è entrata nella Casa insieme a Pierpaolo Pretelli e con lui ha iniziato a condividere tanti piccoli momenti di tenerezza e alcuni baci. Anche se i fan adoravano vederli insieme tra loro non c’è mai stato nulla. A un certo punto, però, Elisabetta è uscita ed è entrata Giulia Salemi, la quale ha rubato il cuore del modello. Tanto che ancora oggi stanno insieme.

I fan, quindi, si sono divisi in due fazioni. Si pensava che tra le due non scorresse buon sangue per qualcosa successo all’interno del reality a gennaio di quest’anno. In sostanza la showgirl aveva chiesto all’influencer di non tirarla sempre in ballo nei loro discorsi e di godersi la storia con Pierpaolo. Giulia si è difesa dicendo di non aver fatto nulla di male e l’altra ha commentato: “Vabbè non ti preoccupare, ci pensa Marcello, che ha tutta una serie di cose. Non ti preoccupare che ho mandato a lui.

All’epoca in molti si sono chiesti chi fosse questa persona. Si tratta di Marcello D’Onofrio, avvocato sia di Elisabetta Gregoraci sia di Giulia Salemi. Una diffida, però, non c’è mai davvero stata e lo ha spiegata il legale stesso in un’intervista con Fanpage:

Non è successo niente. Elisabetta sa che sono anche l’avvocato di Giulia da tantissimi anni, anche se lo sono molto prima di Elisabetta. La conosco da 15 anni. Elisabetta è una persona estremamente corretta e sincera. […] È ovvio che, essendo l’avvocato di entrambe, non posso andare oltre che dei semplici avvertimenti. […] Giulia ha pensato di essere stata diffidata perché ha sentito il mio nome ed essendo io un avvocato, le è venuto in mente l’aspetto legale.

Per dissipare qualsiasi dubbio, di recente, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno fatto un video insieme…