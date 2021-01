Dopo le parole in puntata, Elisabetta Gregoraci ha davvero diffidato Giulia Salemi? Parla l’avvocato Marcello D’Onofrio che svela come stanno le cose

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip si è verificato un confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli a cui ha preso parte, in un secondo momento, anche Giulia Salemi. Proprio a quest’ultima la showgirl ha chiesto di non tirarla continuamente in ballo e godersi la sua frequentazione con il modello.

Giulia si è difesa, sostenendo di non aver mai detto nulla, ma Elisabetta Gregoraci si è lasciata scappare una battuta: “Vabbè non ti preoccupare, ci pensa Marcello, che ha tutta una serie di cose. Non ti preoccupare che ho mandato a lui“, ha detto ridacchiando la conduttrice.

Marcello D’Onofrio, questo il nome del legale, non è altro che l’avvocato sia di Elisabetta che di Giulia. La Salemi, infatti, è rimasta spiazzata e ha chiesto preoccupata, sebbene si trattasse di una battuta: “Ah, mi hai diffidata? Adoro! Mi hai diffidata?”.

Adesso a spiegare come stanno realmente le cose è proprio l’avvocato Marcello D’Onofrio che, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it ha spiegato:

“Non è successo niente. Elisabetta sa che sono anche l’avvocato di Giulia da tantissimi anni, anche se lo sono molto prima di Elisabetta. La conosco da 15 anni. Elisabetta è una persona estremamente corretta e sincera. Come aveva già spiegato quella sera davanti alle telecamere, le aveva dato fastidio il fatto che troppo spesso Giulia avesse parlato di lei e, avendola trovata a volte offensiva, le ha semplicemente detto di avere dato tutto a me, parlo dei video ‘incriminati’ “.

Così l’avvocato Marcello D’Onofrio ha voluto rivelare che in realtà non è successo nulla e che quella di Elisabetta Gregoraci era solo una battuta. Continua…

L’avvocato smentisce: “Elisabetta Gregoraci non ha diffidato Giulia Salemi”

Nell’intervista rilasciata a Fanpage.it Marcello D’Onofrio, avvocato di Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci ha messo in qualche modo la parola fine a questa storia e ai dubbi di chi pensava potesse essere davvero in corso un provvedimento legale. Nulla di tutto questo, in realtà, come ci ha tenuto a puntualizzare nel corso del suo intervento:

“È ovvio che, essendo l’avvocato di entrambe, non posso andare oltre che dei semplici avvertimenti. Ripeto, Elisabetta ha solo voluto far capire a Giulia che quando sarebbe uscita le avrei spiegato quali sono state le frasi che Giulia non avrebbe mai dovuto dire, ma è ovvio che qualora vi fossero offese da parte di Giulia che vanno al di là di semplici opinioni ed Elisabetta decidesse di procedere per vie legali, non potrei essere io a rappresentarle. Ma questo sicuramente non accadrà. Tutto qua”.

Ha detto molto serenamente il legale delle due. Infine l’avvocato ha spiegato perché Giulia Salemi potrebbe aver pensato di una possibile diffida da parte di Elisabetta Gregoraci:

“Giulia ha pensato di essere stata diffidata perché ha sentito il mio nome ed essendo io un avvocato, le è venuto in mente l’aspetto legale. In realtà, sono convinto che non la stia nominando solo perché intende rispettare la richiesta di Elisabetta di evitare di parlare di lei. Giulia, al di là di tutto, è una ragazza molto spontanea e quello che sta vivendo nella Casa del Grande Fratello Vip è frutto del suo essere sempre vera nelle scelte che fa”.

Insomma Giulia Salemi può stare tranquilla, poiché non è stata diffidata da Elisabetta Gregoraci come pensava. La showgirl l’ha solo stuzzicata con una battuta, che l’influencer in quel momento non ha colto e ha solo voluto farle notare di evitare di fare continui paragoni.

