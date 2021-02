1 Il look di Elisabetta Gregoraci

È appena iniziata la semifinale del Grande Fratello Vip 5, e tante sono le emozione che ci aspettano questa sera. Oltre all’esito del televoto infatti ci sarà non solo una seconda eliminazione a sorpresa, ma anche l’elezione del quarto finalista. Nel mentre gli ex Vipponi, tra cui naturalmente anche Elisabetta Gregoraci, sono tornati a Cinecittà per assistere alla diretta dallo studio.

Come sempre a non passare inosservati sono stati gli outfit dei concorrenti, e per l’ennesima volta a conquistare il cuore del web e del pubblico è stato proprio il look della conduttrice di Battiti Live. Ma cosa indossa la presentatrice e quando costa il suo abito? Scopriamolo insieme.

In occasione della semifinale del Grande Fratello Vip 5, come ci svela Manuel Di Gioia, Elisabetta Gregoraci ha optato per un abito di Genny, il cui costo è di 962€. Le scarpe della conduttrice sono invece firmate Aquazzurra e hanno un prezzo di 575€.

Anche stavolta l’outfit di Elisabetta ha conquistato il pubblico e in molti attendono già di scoprire come ci stupirà la conduttrice di Battiti Live per la finale del Grande Fratello Vip 5. Non resta che attendere lunedì per scoprirlo.