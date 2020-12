1 Durante la diretta del GF Vip Elisabetta Gregoraci nega le voci sul presunto contratto che la lega all’ex marito Flavio Briatore

Serata piuttosto rovente quella di questa sera al GF Vip. Tanti gli argomenti affrontati e assoluta protagonista di questa puntata è ancora una volta Elisabetta Gregoraci. Nel corso del confronto con Pierpaolo Pretelli, il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di porre una domanda alla showgirl per porre definitivamente fine al gossip che spesso spunta fuori.

Il presentatore, infatti, ci ha tenuto a chiedere alla Gregoraci: “Senti Elisabetta ci tengo a farti un’ultima domanda, perché ne parlano tutti i giornali. C’è chi dice che tu in realtà, pur volendo, non puoi lasciarti andare al sentimento che ti lega a Pierpaolo poiché lo proibirebbe un contratto che tu hai sottoscritto dopo il tuo divorzio con Flavio. Corrisponde al vero questa cosa? Guarda che ne parlano tutti”.

Elisabetta Gregoraci è parsa molto felice di questa domanda e ha voluto rispondere: “Grazie Alfonso per farmi questa domanda, così posso rispondere in maniera serena e tranquilla e milioni di telespettatori italiani mi possono ascoltare. Assolutamente no, non c’è nessun contratto. Anzi questa cosa è uscita fuori un’altra volta e mi ha molto ferita. Non c’è niente che mi dice che non posso rifarmi un’altra vita. È una roba falsa quella che c’è in giro”.

Ma non è tutto. Perché Elisabetta Gregoraci ha voluto precisare:

“Di questa cosa ne posso tranquillamente parlare perché abbiamo entrambi voluto per tutelare Nathan. Dal momento in cui io e lui ci dovessimo rifare una vita, di non introdurlo subito a Nathan finché la cosa non è certa. Ma credo sia la cosa più che legittima”.

Con queste parole Elisabetta Gregoraci ha negato definitivamente il presunto contratto che la vedrebbe legata a Flavio Briatore. Ora tutti coloro che avevano anche un piccolo dubbio, sanno quella che è la verità!