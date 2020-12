1 Per la nuova puntata del GF Vip, Elisabetta Gregoraci sfoggia un outfit pazzesco. La showgirl incanta tutti. Ecco quanto costa

Nuova puntata del Grande Fratello Vip questa sera. Tanti i temi che affronteremo nel corso di questa diretta, ma come ogni messa in onda non può mancare l’appuntamento con i look. A colpire particolarmente è l’outfit di Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese anche questa sera sfoggia un abito e delle scarpe meravigliose, che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Ma quanto costa il tutto? Novella2000.it è pronta a svelarvi tutto!

I fan più curiosi del GF Vip si sono messi alla ricerca del vestito e delle bellissime scarpe che indossa Elisabetta Gregoraci questa sera. Stando a quanto riportato da Manuel Di Gioia, ammiratore del reality show ed esperto di moda, che scova qualsiasi dettaglio sui protagonisti, anche oggi ci ha informati sulla conduttrice. Elisabetta questa sera veste un abito nero firmato Elisabetta Franchi, dal costo di 669 Euro e delle scarpe griffate Gucci, pari a 650 Euro.

Look Elisabetta

Abito Elisabetta Franchi €669

Scarpe Gucci €650 #GFVIP pic.twitter.com/k50vsZi52R — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) December 28, 2020

A rivelare il suo outfit prima della puntata è stata proprio Elisabetta Gregoraci. L’ex gieffina nel suo camerino ha scattato una foto postata poi su Instagram, che vi mostriamo qui sotto…

Instagram Stories – Elisabetta Gregoraci

Ed ecco qui, invece, la foto durante la puntata del GF Vip, che mostra Elisabetta Gregoraci in tutto il suo splendore…

L’outfit della Gregoraci

Allora che dite? Il look della Gregoraci vi piace? Preferite l’abito o le scarpe oppure entrambi? Come al solito Elisabetta, in tutto il suo splendore, non delude e anche stasera ha incantato i fan del GF Vip! Vedremo se nel corso della puntata conosceremo altre curiosità sull’abbigliamento dei vipponi.