1 Durante la puntata del GF Vip, Elisabetta Gregoraci svela a Pierpaolo Pretelli un’amara verità su un aereo (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci ieri sera si è tolta un bel sassolino dalla scarpa che ha completamente gelato Pierpaolo Pretelli. La conduttrice, in risposta ad una frase del modello, gli ha svelato un’amara verità su un aereo passato in queste settimane. A cosa facciamo riferimento? Ve lo spieghiamo subito!

Prima del Natale (parliamo del 23 dicembre), Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un aereo con un messaggio: “Pierpa vola solo. HXmas. Greg”. La firma finale ha portato il modello a pensare che il tutto fosse organizzato da Elisabetta Gregoraci, la quale in realtà era ignara di tutto. Questo ha provocato dei dubbi in Pretelli che ha pensato probabilmente come la conduttrice volesse avvisarlo di tenersi lontano da Giulia Salemi (con la quale ha instaurato un particolare feeling).

L’aereo ha creato un caos non da poco non solo nella Casa ma anche sui social. Per tale ragione ad intervenire ci ha pensato Giulio, fratello di Pierpaolo, che ha fatto una smentita: “L’aereo per Pier? Sono stati i fan dei Gregorelli a mandarlo”, ha detto il ragazzo. Di questo però il gieffino è stato messo al corrente solo ieri sera durante la puntata.

Pierpaolo Pretelli, quindi, sicuro di sé, ha esordito: “Ti volevo ringraziare per l’aereo”. Elisabetta, dopo aver ascoltato le sue parole, ha sganciato la bomba, che ha lasciato impietrito l’ex velino: “Non ero io. Era Greg come Gregorelli, non come Gregoraci”.

– Pierpaolo: “ti volevo ringraziare per l’aereo”

– Elisabetta Gregoraci: “non ero io, era Greg come gregorelli, non come Gregoraci”#GFVIP pic.twitter.com/IH7GHtO7RY — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 29, 2020

L’espressione di Pierpaolo si è fatta strana, ma ha cercato di sdrammatizzare con la sua solita ironia salutando Elisabetta Gregoraci. Un’amara verità che probabilmente non si aspettava. Ora Pretelli tornerà sull’argomento?

Intanto le notizie sulla showgirl non sono finite qui!