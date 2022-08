1 Elisabetta Gregoraci sta con l’ex di Raffaella Fico?

Piccolo gossip intorno a Elisabetta Gregoraci dopo un’indiscrezione del settimanale DiPiù. Ecco perché vi diciamo di prendere la notizia con le pinze, non essendoci alcuna dichiarazioni da parte dei diretti interessati, ma solo voci e rumor. La nota showgirl starebbe frequentando l’ex fidanzato di un’altra ex vippona.

Il magazine ha raccontato che l’ex moglie di Flavio Briatore starebbe insieme a Giulio Fratini, noto per essere stato il fidanzato di Raffaella Fico. Ex vippona, appunto, poiché anche lei ha partecipato al GF Vip. Lei era nella scorsa edizione, mentre la Gregoraci in quella precedente.

Come riporta anche il sito di Isa e Chia, dopo tante chiacchiere su questo presunto flirt, DiPiù avrebbe indagato e portato delle prove. Nello specifico, il settimanale ha raccontato che Elisabetta e Giulio si sarebbero conosciuti durante l’inaugurazione di una nuova attività e che avrebbero passato del tempo insieme a Forte dei Marmi. Inoltre alcuni amici di lui avrebbero rivelato che i due sarebbero molto affiatati e che quindi questa potrebbe essere una relazione duratura, almeno da parte di lui.

Per chi fosse curioso, Giulio Fratini, oltre ad essere stato in passato il fidanzato di Raffaella Fico, è un manager in diversi settori, quali: bioenergia, hotel di lusso, energia rinnovabile e abbigliamento. Fiorentino, classe 1992, ha dichiarato in una intervista che l’attività che lo appassiona maggiormente è quella dell’abbigliamento, e dunque il famoso marchio Rifle, fondato dal nonno.

Ripetiamo che questo flirt tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini è solo un’indiscrezione, quindi è importante prendere il gossip per quello che è. A tal proposito siamo a completa disposizione dei diretti interessati per qualsiasi dichiarazione in merito.

