Spettacolo

Andrea Sanna | 5 Ottobre 2023

Grande Fratello

La richiesta a Giuseppe Garibaldi

Gli animi nella Casa del Grande Fratello sono decisamente molto tesi. Beatrice Luzzi continua a essere oggetto di critiche da parte dei concorrenti e non sono mancate parole e affermazioni che sul web stanno facendo discutere. Ora i coinquilini stanno coinvolgendo anche Giuseppe Garibaldi! Ma andiamo per gradi.

Dopo le dichiarazioni di Lorenzo Remotti, che ha sottolineato come a detta sua l’attrice abbia bisogno di un uomo “per essere più tranquilla”, ora anche altri inquilini hanno rincarato la dose. In che modo? Spingendo Giuseppe Garibaldi verso Beatrice Luzzi, data la simpatia nata tra i due.

Secondo il punto di vista di tanti nella Casa infatti Giuseppe dovrebbe mostrarsi carino e disponibile nei confronti di Beatrice Luzzi. Con questo atteggiamento farebbe un favore a tutti gli inquilini.

“Ma poi tu lo fai anche per il gruppo. Perché se lei è felice, noi siamo felici. Fallo per la Casa, ti devi sacrificare per l’Italia e non per te o per noi. Per il bene comune e non per il singolo”, ha detto Anita Olivieri rivolgendosi a Giuseppe Garibaldi, ridacchiando con il supporto della sua amica Samira Lui. La frase come dicevano è chiaramente rivolta a Beatrice Luzzi.

#Grandefratello Allego prova che quel concetto è condiviso da tutta la casa, mentre dicevano a Giuseppe di sacrificarsi per renderla felice, il concetto è sott'inteso pic.twitter.com/u3Czv2cLbh — fm (@La_gazzette) October 5, 2023

Dunque secondo gli utenti sarebbe questo il motivo che avrebbe spinto Giuseppe Garibaldi a parlare con Beatrice Luzzi e mostrarle il suo supporto dopo la lite di questa notte. Tra l’altro sempre il web sta facendo circolare un video dove Giuseppe ritratta con i suoi compagni quanto detto a Beatrice poco prima.

Il web a questo punto si domanda se Giuseppe Garibaldi è o no dalla parte di Beatrice Luzzi o lo fa solo ed esclusivamente perché richiesto dagli altri inquilini. Certo è che il video in allegato desta sospetti in queste ore e di conseguenza tanti utenti si sono detti indignati per tali affermazioni.

Stasera intanto è attesa una nuova puntata del Grande Fratello e sicuramente si parlerà di quanto successo tra il gruppo e Beatrice Luzzi, così come la pressa di posizione di Giuseppe Garibaldi.