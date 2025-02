Marcella Bella ha reagito al suo ultimo posto nella classifica finale del Festival di Sanremo 2025. Ecco le sue parole.

La reazione di Marcella Bella

Il Festival di Sanremo 2025 è giunto alla sua conclusione e Carlo Conti ha ovviamente rivelato la classifica completa con tutte e 29 le posizioni dei cantanti in gara. Nelle serate in cui è andata in onda la kermesse, fatta eccezione per la puntata delle cover, i punti ottenuti si sono accumulati e ogni voto è stato essenziale.

La giuria demoscopica, la Sala Stampa e il televoto hanno fatto sì che a vincere fosse Olly con “Balorda nostalgia” e che il secondo posto andasse a Lucio Corsi con “Volevo essere un duro“. In fondo alla classifica, invece, a sorpresa si è piazzata Marcella Bella con “Pelle diamante“.

Il brano è dedicato a tutte le donne ma non sembrerebbe aver convinto proprio tutti gli spettatori, visto il risultato. A RTL 102.5, nelle ore successive, la cantante stessa ha commentato il risultato ottenuto e la sua reazione ha divertito molto i fan e gli utenti del web:

“Ho scoperto poco fa di essere arrivata ultima, ieri a mezzanotte ero a letto”.

Una risposta che ha fatto sorridere molti spettatori del Festival perché nessuno si aspettava che Marcella Bella non attendesse il risultato della finale. Voi cosa ne pensate di questa posizione dell’iconica cantante italiana? Vi consigliamo di seguirci ancora per ulteriori news e lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione.

Vedremo che cosa riserverà il futuro a Marcella e quali saranno i suoi progetti nel prossimo periodo. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessimo saperne di più prossimamente.