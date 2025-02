Oggi nel corso della tradizionale puntata sanremese di Domenica In hanno chiesto a Fedez chi è la “bella stronza” protagonista della cover fatta con Marco Masini. Non tarda ad arrivare la risposta del rapper.

La replica di Fedez

In questi giorni si è discusso a lungo di Fedez. Il rapper come è noto è stato tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 e ieri sera con la sua Battito si è classificato al quarto posto nella classifica definitiva. Venerdì invece, in occasione della serata delle cover e dei duetti, l’artista milanese ha presentato una rivisitazione del celebre brano Bella Stronza, eseguita proprio con Marco Masini. Secondo i più le barre scritte da Federico sarebbero rivolte ad Angelica Montini, tuttavia a oggi non è mai arrivata una conferma ufficiale.

Oggi Fedez è stato tra gli ospiti della puntata sanremese di Domenica In e dopo essersi esibito con Battito ha risposto alle domande dei giornalisti. A un tratto però all’artista milanese è stato chiesto chi è la “bella stronza” protagonista della cover e a quel punto è arrivata la replica del rapper, che ha affermato:

“Credo che non sia necessario. Capisco che sia una domanda legittima, ovviamente avendola scritta io fa parte del mio vissuto, ma non credo sia necessario alle persone che ascoltano saperlo. Non era una canzone di astio nei confronti di questa persona”.

Fedez nel mentre ha annunciato che in questi mesi sta ufficialmente lavorando al nuovo album di inediti. In più domani annuncerà finalmente il suo ritorno live. Ma come ci stupirà questa volta il rapper? Non resta che attendere per scoprirlo.