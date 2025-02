Striscia la Notizia ha intercettato Giorgia dopo il sesto posto al Festival di Sanremo e le ha consegnato il Tapiro d’Oro. Alla domanda se pensava o meno di vincere, ecco come ha risposto.

Il Tapiro d’Oro a Giorgia

Se c’è una tra le nostri artiste italiane che mette d’accordo tutti è senza dubbio Giorgia! Artista dalla timbrica vocale invidiabile, nel BelPaese e non solo, quest’anno è tornata sul palco del Festival di Sanremo 2025. Non ha vinto (anche se per parte del pubblico è l’esatto opposto) e per questo Striscia la Notizia gli ha consegnato un Tapiro d’Oro. Ma cosa è successo alla consegna di Valerio Staffelli? Scopriamolo insieme.

Quest’anno Giorgia è tornata. E l’ha fatto da artista in gara, come accaduto nel 2023, dato che lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di co-conduttrice.

Esattamente come la sua ultima partecipazione da artista in gara, Giorgia non è riuscita a raggiungere il podio, nonostante da per pronostici e scommettitori fosse la favorita. Poi la vittoria nella serata di duetti e cover sembrava aver aperto un altro po’ di speranza. Con grande stupore da parte di tutti, però, non è nella top 5 come avrebbe ampiamente meritato.

Inutile dire (le immagini ormai sono diventate virali), platea e galleria del Teatro Ariston non hanno preso benissimo questo piazzamento e persino sui social e tra i colleghi in gara si è scatenata una sorta di rivolta. In ogni caso Giorgia si è aggiudicata il Premio Tim, ricevendo una vera e propria standing ovation da tutti i presenti in sala, orchestra compresa.

Ma a quanto pare non è l’unico premio che Giorgia ha ritirato in queste ultime ore. Striscia la Notizia infatti ha intercettato la cantante romana e le ha consegnato il Tapiro d’Oro. Valerio Staffelli le ha chiesto subito se si aspettava di vincere per caso e lei di tutta risposta ha dichiarato:

”Proprio vincere magari no. La mia vittoria è aver fatto una canzone che piacesse al pubblico, arrivare alla gente. Dopo trent’anni di carriera ricevere ancora questo affetto è una vittoria. E comunque Olly ha meritato”, la risposta di Giorgia all’inviato di Striscia la Notizia.

Ricordiamo però che il servizio completo su Giorgia a Striscia la Notizia andrà in onda questa sera su Canale 5.