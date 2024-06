Ieri sera da Piazza del Plebiscito a Napoli si è tenuto il concerto evento di Radio Italia Live. A esibirsi è stata anche Elodie, che nel pomeriggio in occasione delle prove è scesa dal palco per incontrare il pubblico. Quando però una fan ha chiamato la cantante “mamma” non è mancata la sua reazione stupita.

La reazione di Elodie

Periodo d’oro questo per Elodie. Solo il mese scorso infatti la cantante ha rilasciato il suo nuovo atteso singolo, Black Nirvana, che sta già scalando le classifiche. Ma non solo. Contemporaneamente infatti l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha annunciato che il prossimo anno, precisamente a giugno 2025, si esibirà per la prima volta nella sua carriera allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Maradona di Napoli. I biglietti per questi concerti evento sono già in vendita e di certo il pubblico attende con ansia di scoprire come la Di Patrizi ci stupirà.

Come se non bastasse l’artista romana sempre nel 2025 tornerà anche al cinema. Dopo il successo di Ti mangio il cuore infatti in questi giorni la cantante è sul set del film Fuori, il nuovo lavoro di Mario Martone. Ieri sera intanto la cantante è arrivata a Napoli, in occasione del concerto evento di Radio Italia Live che per la prima volta si è tenuto in Piazza del Plebiscito. Poche ore prima della performance però è accaduto qualcosa di inaspettato.

Durante le prove che si sono tenute nel pomeriggio infatti Elodie ha deciso di scendere dal palco per salutare il pubblico. A un tratto però una fan ha urlato alla Di Patrizi: “Sei mia mamma”. A quel punto non è mancata la reazione stupita della cantante, che poco dopo è scoppiata a ridere. Il video del momento naturalmente in breve ha fatto il giro del web, facendo sorridere tutti gli utenti.

La cantante intanto resta concentrata sulla sua carriera e senza dubbio nei mesi a venire ci saranno tante sorprese per i fan.