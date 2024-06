Dopo lo straordinario successo di Ti mangio il cuore, Elodie sta per tornare al cinema con un nuovo film. La Di Patrizi reciterà al fianco di Valeria Golino e Matilda De Angelis.

Nuovo film per Elodie

È un periodo di nuovi progetti questo per Elodie. Solo qualche settimana fa come sappiamo la cantante ha annunciato che a giugno 2025 debutterà per la prima volta negli stadi con due concerti evento a San Siro e al Maradona di Napoli. I biglietti per questi live sono già in vendita e stanno ovviamente andando a ruba. Ma non solo. La Di Patrizi infatti ha anche pubblicato il suo nuovo singolo, Black Nirvana, che anticipa il prossimo album di inediti in uscita prossimamente. Ma le sorprese per i fan non sono finite qui. Poche ore fa infatti è arrivata una notizia che sta già facendo discutere.

Come è noto solo due anni fa l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha debuttato al cinema con il film Ti mango il cuore, che ha ottenuto un successo incredibile, conquistando il pubblico e la critica. Non sono mancati diversi premi per la pellicola e per la cantante, che ha vinto anche il Ciak d’Oro come rivelazione dell’anno. Adesso a distanza di due anni, l’artista romana è pronta a bissare.

Poche ore fa infatti è giunta notizia che Elodie sta per tornare al cinema con un nuovo film. Martedì 25 giugno infatti sono iniziate le riprese di Fuori, il nuovo lavoro di Mario Martone. La pellicola racconterà la storia della scrittrice Goliarda Sapienza e a far parte del cast, oltre alla Di Patrizi, ci saranno anche Valeria Golino e Matilda De Angelis.

Insomma tra qualche mese dunque la cantante tonerà sul grande schermo e senza dubbio le aspettative del pubblico non verranno deluse. Attualmente non sappiamo ancora quando la pellicola verrà distribuita nei cinema, ma con ogni probabilità il rilascio è previsto per il 2025.