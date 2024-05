NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Maggio 2024

Elodie

Dopo giorni di gossip oggi è arrivato l’annuncio che tutti stavamo aspettando: Elodie partirà per un tour di stadi nel 2025.

Elodie si esibirà negli stadi

Elodie è tornata sulle scene e lo ha fatto in grande stile. Oggi è un giorno importante per tutti i fan della Di Patrizi, che sta facendo una sorpresa dietro l’altra a tutto il suo pubblico. In queste ore è stato infatti rilasciato il nuovo singolo dell’allieva di Amici di Maria De Filippi, intitolato Black Nirvana. Il brano ha già conquistato il web e ha tutte le carte in regola per diventare una delle hit più amate dell’estate.

Allo stesso tempo l’artista romana ha anche pubblicato il video della canzone, nel quale appare più sexy e in forma che mai. Ma non è finita qui. Pochissimi minuti fa infatti è arrivato l’annuncio che tutti stavamo aspettando.

Con un post sui social Elodie ha confermato il suo primo tour di stadi, che si svolgerà nell’estate 2025! Due le date attualmente previste: una al San Siro di Milano l’8 giugno e una al Maradona di Napoli il 12 giugno. Già da giorni si mormorava del debutto della Di Patrizi negli stadi. Per le vie delle due città infatti erano apparsi dei manifesti pubblicitari che annunciavano questi due concerti evento, che senza dubbio promettono di rimanere nella storia. I biglietti per questi attesi live saranno disponibili per l’acquisto su tutti i rivenditori autorizzati a partire da lunedì 3 giugno alle ore 14.00

Grande successo per la cantante, che dopo aver riempito i palasport nel 2023 si prepara a conquistare anche gli stadi. Ancora una volta dunque la Di Patrizi si conferma essere una delle artiste più amate del momento e a lei facciamo un gigantesco in bocca al lupo per questo nuovo capitolo, certi che le aspettative non verranno deluse.