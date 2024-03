NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Marzo 2024

Andrea Iannone conquista il secondo posto al GP di Catalogna ed Elodie festeggia insieme al suo fidanzato nei box: il video diventa virale e fa il giro del web.

Sono trascorsi quasi due anni da quando Elodie ha dato il via alla sua relazione con Andrea Iannone, che fin dal primo momento è finita al centro dell’attenzione mediatica. Col passare del tempo tuttavia la cantante e il pilota si sono mostrati sempre più complici e affiatati e a oggi sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Tutto infatti sembrerebbe procedere a meraviglia tra i due e solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come forse in molti sapranno, solo poche settimane fa il campione di moto GP è tornato in pista dopo una lunga squalifica per doping. Nelle ultime ore così Andrea Iannone ha partecipato alla Sp Race del Gran Premio di Catalogna di motociclismo categoria Superbike, dove si è classificato al secondo posto.

Ad attendere il pilota ai box del Team Eleven a Barcellona è stata proprio Elodie, che ha così festeggiato il successo del suo fidanzato, esultando con grande gioia. Ovviamente il video del momento, caricato anche sui social della cantante, ha fatto in breve il giro del web, emozionando tutti i fan, e non solo.

In queste settimane intanto la Di Patrizi sta ricaricando le energie dopo i numerosi successi dello scorso anno. Senza dubbio l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sta anche iniziando a lavorare a nuova musica e di certo nei prossimi mesi potrebbero arrivare delle grosse e inaspettate sorprese per tutto il suo pubblico. Adesso però l’attenzione della cantante è focalizzata in particolare sul suo fidanzato Andrea Iannone e sugli ultimi traguardi ottenuti dal pilota.