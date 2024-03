NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Marzo 2024

Grande Fratello

In attesa della finale del Grande Fratello, Perla Vatiero e Greta Rossetti sono state beccate a parlare di depilazione. A un tratto però le due gieffine sono state censurate dalla regia.

Le confidenze di Perla Vatiero e Greta Rossetti

Mancano pochissime ore alla finale del Grande Fratello e in casa fervono i preparativi per l’ultima puntata di questa lunga edizione. Stasera dunque scopriremo chi vincerà il reality show e di certo ne vedremo di belle. Due grandi protagoniste di quest’anno, come sappiamo, sono state Perla Vatiero e Greta Rossetti, che per mesi sono state al centro dell’attenzione mediatica per via del triangolo con Mirko Brunetti. L’ex concorrente di Temptation Island nel mentre ha conquistato il titolo di quinta finalista e di certo sono in molti a sperare che sia proprio lei a vincere.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà però, nelle ultime ore qualcosa ha fatto sorridere il web. Proprio in attesa della finale, Perla e Greta, mentre si trovavano in bagno, hanno iniziato a parlare di depilazione. A un tratto però l’ex tentatrice ha fatto una domanda alla sua coinquilina, che prontamente ha fatto divertire gli utenti. La Rossetti ha infatti ha affermato: “Le chiappe le hai pelose?”.

Non è mancata la pronta risposta di Perla Vatiero, che ha dichiarato: “Fuori? No”. A quel punto però Greta, con grande ironia, ha aggiunto: “E dentro?”. Nel mentre la regia del Grande Fratello, dopo aver ascoltato le parole delle due inquiline, ha deciso di censurare il loro discorso. Tuttavia il video del momento ha fatto sorridere il web e non sono mancati i commenti dei fan del reality show.

“le chiappe? ce le hai pelose? fuori? pure dentro?” E SI FANNO CENSURARE AHHSHAHSHHAHDHAHHS #perletti pic.twitter.com/RFEwdl3pnt — lis🦋perletti stan account (@muscattinaaa) March 24, 2024

I concorrenti intanto si preparano in vista della finale e senza dubbio stasera vivranno grandi emozioni. Ma chi sarà a vincere il programma di Canale 5? Non resta che attendere per scoprirlo.