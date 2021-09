1 Crisi per Elodie e Marracash?

Sono passati più di due anni da quando Elodie Di Patrizi e Marracash hanno dato ufficialmente il via alla loro relazione. Fin dal primo momento la storia tra i cantanti ha attirato l’attenzione del web, ma a oggi i due sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Spesso infatti gli artisti si sono mostrati insieme complici e affiatati, e sembrava che tutto stesse procedendo a meraviglia. Ciò nonostante nelle ultime settimane qualcosa ha fatto preoccupare i fan. Inaspettatamente infatti l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e il noto rapper hanno smesso di farsi vedere insieme, e naturalmente i più maliziosi del web hanno immediatamente parlato di presunta crisi.

Adesso come se non bastasse a intervenire sulla faccenda è stata anche Deianira Marzano, che alcune ore fa sui suoi social ha sganciato la bomba. Anche la blogger partenopea ha infatti fatto notare come da tempo si parla di crisi per Elodie e Marracash. Ciò nonostante i diretti interessati, nonostante abbiano smesso di mostrarsi insieme, non sono ancora intervenuti sulla faccenda e a oggi dunque non è ben chiaro quello che starebbe accadendo tra loro. Queste le dichiarazioni della Marzano a riguardo:

“Gira voce che ci sia una crisi di coppia tra Elodie e Marracash. Sarà vero? Finché non avremo delle dichiarazioni non possiamo ovviamente dirlo, però non si vedono più insieme i due”.

Cosa starà accadendo dunque? Tra Elodie e Marracash ci sarà davvero una crisi di coppia in corso? In attesa di scoprirne di più, l’ex concorrente di Amici si sta preparando al debutto sul grande schermo. Vediamo cosa sappiamo in merito e le prime dichiarazioni della cantante.