1 Gli outfit di Elodie

Siamo nel pieno della seconda puntata del Festival di Sanremo 2021, e anche questa sera non mancheranno emozioni e colpi di scena. A condurre al fianco di Amadeus stavolta ci sarà niente meno che Elodie, che dopo la partecipazione dello scorso anno tra i Big stavolta torna sul palco dell’Ariston in una veste del tutto nuova. Per stasera infatti la cantante presenterà alcuni degli artisti in gara, e senza dubbio in molto attendavano il ritorno della Di Patrizi al Festival.

Nel mentre il web è stato rapito dagli outfit che l’ex volto di Amici di Maria De Filippi ha scelto di indossare per la seconda serata di Sanremo 2021. Dopo essersi presentata in conferenza stampa questa mattina con un bellissimo abito rosso firmato Versace, la cantante ha nuovamente stupito il pubblico. Ma quale look ha scelto la Di Patrizi per questa sera? Andiamo a scoprirlo.

Il primo outfit indossato da Elodie, come si svela Manuel Di Gioia, porta ancora una volta la firma di Versace, mentre gli orecchini sfoggiati dalla cantante sono di Bvulgari, ed hanno un costo di ben 45000€. Proprio sul palco dell’Ariston però c’è stato un piccolo incidente. Uno dei due orecchini indossati dall’artista è caduto, e sul web naturalmente l’accaduto non è passato inosservato.

Ma vediamo gli altri outfit che Elodie ha scelto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2021.