Nicolò Figini | 15 Giugno 2023

La decisione di Elodie

Questo è un periodo pieno di successi lavorativi per Elodie. La sua carriera musicale è esplosa e ha ottenuto molti consensi anche per quanto riguarda la sua abilità di attrice. Di recente, inoltre, ha vinto il David di Donatello per la migliore canzone originale. Questo il suo discorso:

“Grazie, sono veramente molto, molto emozionata. Non me l’aspettavo, ma perché io non vinco mai. Comunque non è questo l’importante. L’importante è avere l’opportunità di fare cose belle, di incontrare persone generose“.

Anche nella sfera personale tutto va per il meglio. Quello che sembrava solo un flirt, in realtà per Elodie si è trasformato in qualcosa di molto più serio e oggi è felicemente fidanzata con Andrea Iannone. I due hanno festeggiato anche il compleanno della cantante insieme ai suoi amici e ai famigliari in un ristorante. Qui si sono mostrati spensierati e innamorati.

Stando a un’indiscrezione del settimanale Oggi, inoltre, pare che l’artista abbia deciso di lasciare l’Italia ma senza andare troppo lontano. Sembra che la cantante abbia lasciato la sua casa di Milano per trasferirsi in Svizzera, per la precisione a Lugano. Come sappiamo Iannone abita proprio in questa località e la coppia avrebbe cominciato una vera e propria convivenza.

Non ci resta adesso che attendere una eventuale conferma dai diretti interessati. Per il momento non abbiamo altre informazioni in merito. Nel caso in cui dovessimo venire a conoscenza di altri dettagli vi terremo aggiornati. Nel frattempo, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.