Ballando con le Stelle, Jasmine Carrisi nel cast? Il rumor

Vincenzo Chianese | 15 Giugno 2023

Ballando con le stelle

I rumor su Ballando con le Stelle

Mancano ancora svariati mesi alla partenza della nuova edizione di Ballando con le Stelle, tuttavia la grande macchina del talent show è già in movimento. Attualmente infatti Milly Carlucci, con l’aiuto della produzione, è alla ricerca del cast perfetto, sul quale si sta a lungo discutendo. Numerosi infatti sono i nomi dei presunti concorrenti che stanno circolando in rete, che naturalmente non sono ancora stati confermati. Grande rumore anche intorno ai giudici, che secondo le indiscrezioni potrebbero cambiare. Al momento dunque non c’è nessuna conferma sui nomi che vedremo a ottobre all’interno della trasmissione, ma di certo a breve inizieranno ad arrivare le prime news ufficiali.

In queste ore intanto un nuovo pettegolezzo si sta facendo largo sul web, e riguarda nientemeno che la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Secondo il settimanale Oggi infatti Jasmine Carrisi potrebbe entrare a far parte del cast della nuova edizione del talent show di Rai 1. Attualmente però le trattative non sarebbero ancora concluse, e non è chiaro dunque se Jasmine riuscirà davvero a partecipare alla trasmissione.

Qualche giorno fa intanto a rompere il silenzio in merito al presunto ritorno a Ballando con le Stelle è stato Raimondo Todaro. Di recente infatti si è mormorato che il ballerino potesse lasciare Amici per fare ritorno alla corte di Milly Carlucci. Tuttavia l’insegnante, smentendo i gossip, ha affermato:

“Ho letto i vari articoli usciti. La verità è che io non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi ha mai chiamato nessuno. Questo è giusto dirlo. Un amico che lavora ancora lì e che ha letto gli articoli mi ha chiesto, ma gli ho detto che non era vero nulla. Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché dove sto mi trovo bene. Tutto qua. Non ci sono grosse news da dire o da dare”.