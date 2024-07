Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, sembrerebbe che di recente tra Elodie e Andrea Iannone sia scoppiata una presunta lite durante il loro soggiorno a Manchester.

Problemi tra Elodie e Andrea Iannone?

È un’estate molto intesa questa per Elodie. Poco meno di due mesi fa la cantante è tornata sulle scene musicali con il suo nuovo singolo, Black Nirvana, che in breve ha conquistato il cuore del pubblico. Allo stesso tempo l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha annunciato il suo primo tour di stadi, che nell’estate del 2025 la porterà al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli. Grande attesa dunque per questi due live evento, che promettono di rimanere nella storia.

La Di Patrizi nel frattempo sta anche preparando il prossimo album di inediti, che vedrà la luce prossimamente. In queste ore intanto l’artista romana è finita al centro del gossip per via di un pettegolezzo che sta facendo chiacchierare gli utenti sui social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto rivela il nuovo numero del settimanale Chi, pare che sia scoppiata una presunta lite tra Elodie e Andrea Iannone. Come in molti sanno, i due sono legati sentimentalmente da due anni e solo negli ultimi giorni si sono concessi una fuga in Inghilterra. Pare però che durante il viaggio tra la cantante e il pilota ci siano state delle tensioni, che tuttavia sembrerebbero essersi già risolte. Stando a quanto si legge infatti durante il viaggio di ritorno verso Milano la Di Patrizi e Iannone si sarebbero riappacificati, segno dunque che non ci sarebbe di che preoccuparsi.

La cantante nel mentre si sta continuando a concentrare sulla sua carriera e di certo nelle prossime settimane potrebbero arrivare ancora tante sorprese per i fan. Ma come ci stupirà l’ex allieva di Amici? Non resta che attendere per scoprirlo.