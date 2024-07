Anticipazioni, episodi e dove vederlo in TV e streaming: tutto sulla puntata di Endless Love del 18 luglio 2024

Tutte le anticipazioni di Endless Love per la puntata di giovedì 18 luglio. Ecco cosa prevede il nuovo episodio della serie turca.

Anticipazioni Endless Love 18 luglio

La prima cosa che ci interessa è conoscere le anticipazioni di Endless Love. Ecco cosa dice la trama per l’episodio del 18 luglio:

Tarik chiede a Banu di sposarlo, anche se la famiglia è contrariata. La donna per questo parla con Emir e gli fa sapere che non ha intenzione di rovinare in alcun modo la vita di Tarik. Emir intanto torna ad avere sospetti su Tufan e lo fa seguire da Tarik.

Nel frattempo la trama di Endless Love informa che Kemal chiede a Tufan di consegnargli tutte le prove che, in qualche modo, possono incriminare Emir. Tufan però rifiuta e riferisce tutto ad Asu. Il suo suggerimento è quello di accettare, così da arrivare a una conclusione di questa storia e alla prigionia di Emir.

Fehime infine trova Zeynep a casa di Kemal. Nota la valigia della ragazza e le chiede spiegazioni. Lei racconta di essere vittima dei soprusi di Vildan. Così Fehime decide di portarla con sé.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Passiamo ad altro dopo le anticipazioni. Quando va in onda Endless Love? Dopo qualche cambio di programmazione, la serie turca possiamo confermare che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle 14:10, poco dopo Beautiful.

Successivamente, Mediaset ha introdotto la nuova serie turca The Family.

Sappiamo anche quanti episodi ha e quante stagioni in origine Endless Love? La serie in Turchia vanta due stagioni, formate da 35 e 39 episodi.

In Italia ogni episodio vanta una durata inferiore, ciò significa che ci ritroveremo a vedere più puntate.

Dove vederlo in TV e streaming

Su quali canali si può vedere Endless Love in TV e streaming in italiano? I mezzi di riferimento principali sono per l’esattezza Canale 5 e Mediaset Infinity.

Grazie alla piattaforma si possono vedere puntate in diretta o con più calma quando si ha modo. O anche semplicemente recuperare un punto preciso dell’episodio.

