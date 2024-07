Piccolo incidente hot sul palco di Battiti Live per Elodie: il vento le solleva il vestito e la cantante resta in body

Qualche giorno fa Elodie è stata ospite a Battiti Live. Nel corso della performance però la cantante è stata protagonista di un piccolo incidente hot, a causa del vento che le ha sollevato il vestito.

Piccolo incidente hot per Elodie

In queste settimane Elodie sta lavorando senza sosta. Sappiamo bene che circa due mesi fa la cantante è tornata sulle scene musicali con il suo nuovo singolo, Black Nirvana, che di certo è una delle hit più amate dell’estate. Allo stesso tempo la Di Patrizi ha annunciato il suo primo tour di stadi, che a giugno 2025 la porterà a esibirsi al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli. I biglietti per questi show evento sono già disponibili per l’acquisto e il pubblico attende con ansia di scoprire cosa accadrà.

Nel frattempo l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sta anche preparando il suo nuovo album di inediti, che vedrà la luce prossimamente. Tante sorprese dunque attendono i fan e di certo le aspettative non verranno deluse. In attesa di scoprire come la Di Patrizi ci stupirà, andiamo a vedere cosa è successo qualche giorno fa, quando l’artista romana è stata ospite a Battiti Live a Bari.

Proprio sul palco della kermesse musicale, Elodie ha presentato il singolo Black Nirvana, facendo scatenare tutto il pubblico. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato. La Di Patrizi è stata infatti protagonista di un piccolo incidente hot, a causa del troppo vento che le ha sollevato il vestito. Ciò nonostante la cantante, che sotto l’abito indossava un body, ha proseguito l’esibizione come una vera professionista, venendo acclamata da tutti gli spettatori.

Nel mentre l’ex allieva di Amici anche nelle prossime settimane continuerà a lavorare al suo nuovo disco di inediti, che di certo è già uno dei più attesi dell’anno.