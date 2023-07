Elodie, problemi di nausea durante il concerto in barca: “Difficile cantare con le onde” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 3 Luglio 2023

Prima volta in concerto in barca per Elodie che ha sofferto la nausea

Evento speciale per Elodie che è stata invita a prendere parte a un concerto molto particolare a Capri, ma in barca. L’artista è stata infatti ospite di uno show organizzato da Peroni Nastro Azzurro e ha cantato di fronte ai presenti per circa 45 minuti verso la fine della giornata, al tramonto. Un’atmosfera quindi bellissima in mezzo al mare che però ha visto la cantante fare i conti con la nausea.

Come si vede da un video pubblicato sui social, ha cantanto tanti dei suoi più grandi successi non senza però qualce difficoltà. A un certo punto, infatti, l’artista ha detto di aver un po’ di nausea dovuta appunto alla barca. Per lei era prima volta e quindi non è stato facile. Ma ha aggiunto di essere felice di fare questa nuova esperienza davanti a tante persone. Comunque non si è persa d’animo e con estrema bravura ed eleganza ha continuato la sua performance che è stata davvero molto apprezzata.

“Non è facile cantare in questa condizione, ho anche un po’ di nausea. Ma ciò non toglie che sia bellissimo, è la mia prima volta su una barca è come tutte le prime volte è bellissimo”, ha detto Elodie davvero molto emozionata tra una canzone e l’altra.

Anche nella difficoltà fisica di una nausea ingestibile, la cantante ha dimostrato di essere una grande artista. Ha mostrato la sua professionalità, ma anche la sua naturalezza nell’approcciarsi agli spettatori presenti, non nascondendo il suo problema, ma scherzandoci anche un po’ su. Come si è visto dal video, ha anche ricevuto l’aiuto di qualche presente. C’è chi le ha offerto un medicinale per far passare la nausea, lei ha ringraziato ma rifiutato dicendo che preferiva non assumere medicinali e cercare di andare avanti senza prende niente.