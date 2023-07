NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Luglio 2023

Giulia De Lellis e Andrea Damante volano a Mykonos

Sono ormai passati anni da quando Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno messo un punto definitivo alla loro relazione. Dopo diversi tira e molla, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno voltato del tutto pagina e a oggi hanno ritrovato l’amore. Mentre l’influencer è legata a Carlo Beretta, il deejay è felicemente fidanzato con Elisa Visari, e sembrerebbe che entrambe le coppie siano felici e innamorate. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha riportato la De Lellis e Damante al centro dell’attenzione mediatica e del gossip.

Giulia e Andrea sono stati infatti beccati sullo stesso aereo, in direzione per Mykonos. A riportare la segnalazione è stata Deianira Marzano, che ha ricevuto una foto in aeroporto da una fan. Naturalmente i due non hanno organizzato il viaggio insieme, e il fatto che si trovassero sullo stesso aereo è da ritenersi una pura coincidenza.

Nel mentre solo qualche giorno fa Giulia De Lellis si è raccontata a cuore aperto con i suoi fan, e ha così rivelato ai follower di aver iniziato un percorso di analisi con uno psicologo. Nel corso del suo discorso la De Lellis ha anche rivelato perché ha deciso di andare in terapia, e a quel punto ha affermato:

“Comunque raga, non so se voi andate dallo psicologo. Ma se non lo fate, in generale, indipendentemente dalla vostra vita, i vostri traumi, il vostro vissuto, ve lo consiglio. È veramente liberatorio. […] Vado in analisi perché voglio vivere bene e voglio stare bene. Ovviamente ci sono giorni sì e giorni no per tutti. Però ci sono stati dei traumi, alcuni li conoscete e altri non li conoscete, che non hanno sempre fatta stare bene. Siccome voglio stare serena e vivere meglio vado in analisi”.