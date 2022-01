Elodie, la rivelazione su Maria De Filippi e la sua passione segreta: cosa è successo stanotte su Twitter

1 Maria De Filippi fan del videogame Zelda

Tra la tarda serata di ieri e stanotte Twitter è completamente impazzito poiché il nome di Maria De Filippi è andato in tendenza nella sezione “giochi”. Per quale motivo? Tutto deriva da Elodie e da una room che lei stessa ha fatto, con centinaia e centinaia di utenti, sul social dell’uccellino.

In pratica la cantante ha parlato di vari argomenti e improvvisamente è sorto fuori il nome della nota conduttrice Mediaset, nonché colei che l’ha lanciata nel mondo della musica con la sua partecipazione ad Amici. Ma Elodie non ha parlato della De Filippi riguardo la musica o qualche bel ricordo legato al periodo del talent. E nemmeno riguardo magari dei consigli che le chiede per il suo lavoro o la sua vita privata. Di consigli si tratta, certo, ma non quello che pensate.

Ha infatti fatto sapere che lei e Maria si sentono spesso per telefono perché sono fan del videogioco Zelda. Sì, i nomi di Maria De Filippi, Elodie e Zelda, stanotte sono finiti in tendenza perché le due donne amano questo videogioco. A quanto parte la conduttrice e la cantante parlano spesso di questo gioco, si danno consigli su di esso e sui trucchi per andare avanti nelle missioni e cose del genere.

Come detto, Twitter è completamente impazzito per questa rivelazione e non si è parlato di altro per ore. E tantissimi fan di Elodie e Maria De Filippi sono proprio fan di Zelda, uno dei più apprezzati nella storia dei videogiochi, quindi l’euforia è stata doppia.

