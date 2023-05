NEWS

Andrea Sanna | 17 Maggio 2023

Le scuse di Elodie

Elodie si gode il meritato successo dopo lo strepitoso concerto al Forum di Assago a Milano (dove non sono mancati ospiti ed emozioni) e la vittoria del David di Donatello. La cantante che ha ottenuto la sua popolarità grazie anche alla scuola di Amici ha dovuto fare i conti con una polemica.

A intervenire è la comunità ballroom italiana, che ha accusato Elodie e i suoi collaboratori di appropriazione culturale. Il motivo di queste critiche è l’introduzione nelle coreografie della data al Forum dei passi di voguing. Questo però senza però coinvolgere persone della scena.

Nel comunicato, che potete leggere qui sotto, l’Italian Board ha parlato della scena ballroom portata sul palco da Elodie, facendo un appunto piccato alla cantante di origini romane per questa mancanza. “La sensibilità ed il rispetto esistono, c’è un modo corretto di fare le cose”, si legge dalla nota ufficiale. E a tal proposito hanno indicato la performance di Beyoncé a Stoccolma e il cantante belga Gustaph durante l’Eurovision Song Contest 2023. Nel lungo messaggio la rappresentanza sia augura anche che errori simili non si verifichino mai più.

Il comunicato The Italian Board

A poche ore dall’accaduto non sono tardate ad arrivare le scuse. Elodie, così come il suo coreografo ed ex compagno ad Amici, Gabriele Esposito, si sono sentiti in dovere di intervenire. A fornirci questo dettaglio è La B. Fujiko, madre della House of Ninja in Italia, tra i firmatari del comunicato precedente:

“Hanno compreso le nostre ragioni e le problematiche che hanno fatto scaturire questa nostra reazione. Hanno ammesso che c’è stata superficialità nella messa in scena e poca attenzione al mondo ballroom”.

Instagram Stories di La B. Fujiko con le scuse di Elodie e Gabriele Esposito

La Fujiko nella storia pubblicata su Instagram parla anche di scuse da parte di Elodie e Esposito verso la scena: “Vogliono rimediare e sicuramente per le prossime date verranno fatti dei cambiamenti e portate persone ballroom sul palco”.