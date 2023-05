NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Maggio 2023

Elodie conquista per la prima volta il Forum di Assago: tutto sul concerto evento sold out, con ospiti Elisa e Paola e Chiara

Il concerto evento di Elodie al Forum di Assago

Sexy, provocante e uno show all’altezza di qualsiasi pop star internazionale: Elodie ce l’ha fatta, e ieri sera ha conquistato il Forum di Assago. In poco più di un’ora e mezza di show, la cantante ha letteralmente infiammato il pubblico, dimostrando di essere un’artista completa, capace di stupire e sorprendere, e di essersi guadagnata questo traguardo. Il concerto sold out, che è stato trasmesso in diretta su Prime Video, si è aperto alle 21.15 con Purple In The Sky, ed è proseguito senza sosta, facendo cantare e ballare tutti i fan. Presenti in scaletta non solo i brani dell’ultimo album della Di Patrizi, Ok. Respira, ma anche tutte le sue più grandi hit, da Nero Bali, ad Andromeda a Margarita.

Tutto ciò che ho sempre voluto dal concerto di un’artista italiana: luci, coreografie, voce, hit e ospiti #ElodieAlForum pic.twitter.com/2dxJYYcsYU — IL GIO // (@makakog) May 12, 2023

Non sono mancati per l’occasione degli ospiti stellari, che hanno arricchito la serata. A salire sul palco al fianco della cantante sono stati infatti nomi del calibro di Stash, Rkomi e Bigmama. A far impazzire il pubblico però sono state Elisa e Paola e Chiara. Proprio con la Toffoli la Di Patrizi ha cantato Vertigine e Together, e il momento è stato uno dei più emozionanti della serata. Ma non è finita qui.

Vertigine cantata da Elodie ed Elisa non mi sento molto bene pic.twitter.com/z8FVa6um1I — Moody ☽ (@moodswing_3) May 13, 2023

Poco dopo infatti a salire sul palco del Forum al fianco di Elodie sono state Paola e Chiara, che sono state accolte da una folla impazzita. Le tre artiste si sono esibite sulle note di Festival, iconico brano delle Iezzi, che proprio in queste ore hanno rilasciato il loro nuovo album.

QUELLE FOTTUTE REGINE DI PAOLA E CHIARA OSPITI AL FORUM DI ELODIE #elodiealforum pic.twitter.com/WQlgiRol4x — giuseppe 🌍 (@princesadoidaa) May 12, 2023

Un’emozione dietro l’altra dunque nel corso della serata, e c’è già chi ha eletto la Di Patrizi come la Dua Lipa italiana. Ciò che è certo è che la cantante ha saputo sbalordire il suo pubblico, e senza dubbio questo concerto non verrà dimenticato tanto in fretta.