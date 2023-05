NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Maggio 2023

Amici 22

Ecco dove incontrare Angelina e Aaron dopo Amici 22

Nonostante siano passate solo poche ore dalla finale di Amici 22, sembrerebbe che i protagonisti di questa edizione siano già pienamente concentrati sulle loro carriere. In particolare i cantanti si preparano al lancio dei loro EP, che vedranno la luce a breve. La prima a pubblicare il suo disco, Voglia di Vivere, sarà proprio Angelina, che il 19 maggio presenterà il suo nuovo e atteso progetto. Venerdì 26 maggio sarà invece la volta di Wax, e infine venerdì 2 giugno arriverà Universale, il primo album di Aaron. Adesso come se non bastasse per i fan arrivano grandi sorprese.

In queste ore infatti sia Angelina che Aaron hanno annunciato le date del loro primo tour instore. Ma dove sarà possibile dunque incontrare i due ex allievi del talent show di Maria De Filippi? Andiamo a scoprirlo. A partire dal 19 maggio, da Caserta, la Mango inizierà a girare l’Italia intera con una serie di date, per fare per la prima volta la conoscenza dei suoi fan. Per accedere agli instore bisognerà acquistare il CD, e tutti coloro in possesso del disco potranno conoscere Angelina e avere la possibilità di scattare una foto con lei. Queste le date del tour instore della cantante:

A seguire sarà la volta di Aaron. Anche l’ex allievo di Amici 22 infatti partirà per un tour instore per incontrare i suoi fan. Anche in questo caso per accedere agli eventi, che si terranno a Terni, Roma, Milano, Palermo, e non solo, bisognerà acquistare l’EP del cantante. Queste tutte le date ufficiali:

Nelle prossime ore come se non bastasse anche Wax annuncerà il suo tour instore, e di certo per i cantanti del talent show questo è un momento d’oro. A loro dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.