Elodie sulla storia con Marracash: ‘Siamo molto affiatati’

3 Elodie si espone sulla storia con Marracash. La cantante di Amici: “Non siamo una coppia molto social ma il nostro affiatamento è evidente”.

Elodie, ex volto di Amici, si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Gente, a cui ha affidato alcune confidenze sulla storia d’amore con Marracash. Elodie e Marracash si sono conosciuti collaborando al singolo estivo Margarita, che ha assicurato a entrambi un lungo strascico di successi.

Dopo le voci sull’inizio della loro relazione, i due sono apparsi insieme nella serata inaugurale alla Scala di Milano. Lei era fasciata in un abitino morbido e pitonato, che non trascurava di risaltarne la forma fisica. Lui, invece, indossava un inedito completo formale che lo ha per un attimo distinto dal mondo di strada dei rapper.

A proposito di quell’esperienza – una delle loro prime uscite pubbliche – la cantante nata ad Amici ha commentato brevemente:

“Alla Scala è stato bellissimo, mi sono commossa. In questo periodo sono molto felice“.

Merito, evidentemente, di un amore sbocciato in maniera del tutto inaspettata. Amore del quale finora Elodie non aveva ancora parlato con franchezza, ma della cui riuscita appare certa. Se la coppia funziona lo si deve all’affiatamento – tanto professionale quanto privato – che i due hanno maturato nel corso dei mesi. E di questa sintonia Elodie stessa non trascura di dire alla stampa, sottolineando come traspaia anche solo dai loro indiscreti avvistamenti per la strada.