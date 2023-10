NEWS

Andrea Sanna | 11 Ottobre 2023

Elodie

Il tapiro d’oro a Elodie

Come annunciato dalle anticipazioni ieri sera a Striscia la Notizia abbiamo assistito alla consegna del tapiro d’oro a Elodie. La cantante secondo il TG satirico sarebbe molto “attapirata” dopo la polemiche sulle foto senza veli per la promozione del nuovo progetto musicale.

Valerio Staffelli ha pizzicato Elodie a Milano in compagnia del fidanzato Andrea Iannone, mentre era a fare aperitivo. Così si è avvicinato e le ha chiesto di poter scambiare quattro chiacchiere, oltre a darle il suo primo tapiro. La cantante si è detta molto emozionata di ricevere il premio e ci ha scherzato su insieme all’inviato: “Oddio è il mio primo, sono emozionata. Che bello! Sono felicissima e onorata, adesso mi sento molto famosa”.

A proposito della polemiche sugli scatti pubblicati sui social network, così come del video di A Fari Spenti, Elodie senza troppi problemi ha commentato: “Io attapirata per spingere di più il disco? No. È proprio una mia passione denudarmi così. È il mio modo di esprimermi. Ho sempre lavorato tanto, anche con il mio corpo…”.

Smentita la crisi con Andrea Iannone

Recentemente alcune voci di corridoio e segnalazioni giunte a Deianira Marzano hanno parlato di una presunta crisi tra Andrea Iannone ed Elodie. Ma sarà davvero così? A svelare tutta la verità è stata la stessa cantante ai microfoni di Striscia La Notizia.

Valerio Staffelli curioso di conoscere come stanno realmente le cose ha domandato: “Ma con il signor Iannone non c’è crisi vero?”. Elodie di tutta risposta ha commentato: “No, ma quale crisi!”.

Dunque nonostante i tanti pettegolezzi tra l’artista e il pilota di Moto GP non c’è alcun problema, vanno d’amore e d’accordo e peraltro durante la consegna del tapiro erano insieme. Gossip chiuso sul nascere per la coppia tutto procede a gonfie vele e non c’è nessun problema in corso!