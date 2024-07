Durante una sua performance Elodie ha scoperto che una fan incinta chiamerà la sua futura figlia come lei e per tale ragione le ha fatto una promessa.

La promessa di Elodie

Elodie ha fatto molto parlare di sé in queste ultime settimane per diversi motivi, che non sempre coincidono con l’ambito musicale. Basti pensare al look mozzafiato che ha fatto parlare tutto il web durante il Pride di Milano, in quanto da sempre molto vicina alla questione dei diritti civili:

“Dovrebbe essere ovvio per tutti ma purtroppo non lo è. Manifesteremo per tutti quelli che ne hanno bisogno, penso sia veramente questo il messaggio e vi ringrazio di cuore per aver pensato a me.

Anche se faccio musica leggera, non significa che non tenga molto al mio impegno sociale e politico. Sono felice di stare dalla parte giusta”.

Non mancano poi momenti molto divertenti, come per esempio il fatto che ha cantato una canzone di Angelina Mango durante le prove del Radio Italia Live oppure il video qui sotto. Possiamo vedere che la cantante sta parlando con una fan in dolce attesa e proprio sul palco scopre che chiamerà la figlia come lei:

“Quindi c’è una piccola… Dove sta Elodie? Esiste già o è nella pancia? Nella pancia? Allora dopo devo dare un bacetto”.

Lei che benedice una donna incinta perché chiamerà la figlia Elodie REGINA DELLA GRAVIDANZA pic.twitter.com/oViyGD13Ia — riluttante (@maniconio) July 4, 2024

Questa sua affermazione ha fatto andare in visibilio il pubblico e tutti i presenti hanno accolto la sua proposta con un grande applauso. Anche sul web l’hanno elogiata e i commenti sono stati molto simpatici: “Lei che benedice una donna incinta perché chiamerà la figlia Elodie. REGINA DELLA GRAVIDANZA“. Sicuramente un momento molto dolce e apprezzato dai fan su tutti i social.

Adesso non rimane da fare altro che continuare a seguire l’ex allieva di Amici per scoprire quali saranno i suoi progetti nel prossimo futuro. Continuate a seguirci.