Ieri sera Andrea Bocelli e Giorgia hanno cantato Vivo Per Lei per la prima volta dal vivo, facendo commuovere il pubblico e il web

In occasione del terzo e ultimo show per festeggiare i suoi 30 anni di carriera, Andrea Bocelli duetta con Giorgia e i due cantano Vivo Per Lei per la prima volta dal vivo.

Andrea Bocelli e Giorgia commuovono il web

È stata una settimana particolarmente emozionante l’ultima per Andrea Bocelli. Quest’anno infatti il celebre tenore ha festeggiato i suoi 30 anni di carriera e per l’occasione ha organizzato tre serate evento che si sono svolte presso il suggestivo Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa). Nel corso di questi show unici a salire sul palco accanto a Bocelli sono stati alcuni dei nomi più celebri del panorama musicale italiano e internazionale, da Laura Pausini, a Ed Sheeran, passando per Tiziano Ferro, Elisa e Russell Crowe.

Solo ieri sera si è tenuto il terzo e ultimo concerto, che ha messo fine, almeno per il momento, ai festeggiamenti. Nel corso della serata però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha commosso tutto il pubblico presente e gli utenti sui social.

A raggiungere Andrea Bocelli sul palco è stata infatti Giorgia e così i due hanno duettato sulle note dell’iconica Vivo Per Lei, cantandola per la prima volta dal vivo. I due artisti infatti non avevano mai presentato live questo emozionante brano, che senza dubbio è uno dei più noti della musica italiana, e il momento ha lasciato tutti senza parole. Il video della performance ha naturalmente fatto anche il giro del web e non sono mancati i commenti entusiasti degli utenti.

Andrea Bocelli e Giorgia cantano per la prima volta dal vivo, 30 anni dopo, “Vivo per lei” ♥️ pic.twitter.com/fE00kuhOiA — Albertoᴾ (@ladrodivento1) July 20, 2024

Il pubblico intanto tra qualche mese potrà rivivere le emozioni di questi concerti speciali. In autunno infatti su Canale 5 andranno in onda due serate evento dedicate proprio a Bocelli, con le immagini più belle di questi tre show, che celebrano la carriera di uno degli artisti italiani più famosi al mondo.