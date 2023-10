Spettacolo

Andrea Sanna | 7 Ottobre 2023

Elodie

Il provino di Elodie a X Factor

Oggi è una delle regine del pop italiano, ma prima di raggiungere questo traguardo Elodie di strada ne ha fatta davvero tanta! Prima di partecipare ad Amici nel 2015 (ci aveva già provato nel 2009) la cantante ha preso parte a un altro talent show molto amato.

Ricordate quando nel 2008 Elodie ha tentato il tutto e per tutto con il provino a X Factor? Quell’edizione la vinsero gli Aram Quartet, che rientravano fra i gruppi affidati a Morgan. Ma in ogni caso spicca comunque questo momento nella carriera dell’artista.

Come mostrato da questo video Elodie ha interpretato “L’eternità” di Giorgia e mai e poi mai avrebbe immaginato che sarebbero diventate colleghe. Eppure…! Ma torniamo a X Factor. In giuria durante i casting e per tutta la durata del programma c’erano Simona Ventura, Morgan e Mara Maionchi. Sono rimasti colpiti, come vediamo da questo video, dalla voce della cantante, tanto che tutti e tre all’unisono hanno detto “sì”.

Come ricordato in una vecchia intervista del 2020 a Repubblica, Elodie ha ricordato appunto quel provino del 2008 e la delusione vissuta per non essere riuscita ad arrivare fino in fondo: “Decisi di non cantare più, non lo feci per qualche anno. Ho ricominciato quando mi sono trasferita a Lecce”.

Elodie non aveva raggiunto i live a causa del blocco da parte di Simona Ventura. La giurata infatti scelse di non proseguire il lavoro iniziato con la cantante. A distanza di anni, sempre nella medesima intervista, l’artista ha spiegato che quella decisione era corretta:

«Arrivai agli home visit, un passo prima del live. In realtà non capivo perché mi facessero passare il turno. Studiavo le canzoni e andavo avanti. Poi la Ventura mi disse “non ti prendo perché non ci tieni abbastanza“, e mi eliminarono. Mi arrabbiai tantissimo ma aveva ragione».

Quei “no” a quanto pare sembrano essere serviti eccome a Elodie. La cantante l’anno successivo si presentò ai casting di Amici, ma anche in quell’occasione non fu fortunata e solo alcuni anni più tardi (parliamo del 2015) è riuscita a far parte della scuola più famosa d’Italia.

Gli anni sono trascorsi, Elodie oggi ha 33 anni e ha raggiunto svariati traguardi. Nelle scorse ore è uscito “Red Light”, un clubtape ricco di sfumature ed energia. La cantante peraltro festeggia anche i vari sold out nei palazzetti e l’ultima data finale al Forum di Assago a Milano programmata per il 9/12.

E brava Elodie!