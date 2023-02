Chi è Elodie? Età, altezza, vita privata e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2023

Vediamo tutto quello che sappiamo su Elodie, Big in gara a Sanremo 2023, dall’età, all’altezza, alla vita privata e al fidanzato, a dove poterla seguire su Instagram.

Chi è Elodie

Nome e Cognome: Elodie Di Patrizi

Data di nascita: 3 maggio 1990

Luogo di nascita: Roma

Età: 32 anni

Segno zodiacale: Toro

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: 60 kg

Professione: cantante

Fidanzato: Elodie è fidanzata con Andrea Iannone

Figli: Elodie non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi su tutto il corpo

Profilo Instagram: @elodie

Elodie età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Elodie, e scopriamo quali sono le sue origini e quanti anni ha. La Di Patrizi nasce a Roma il 3 maggio 1990 da madre parigina e padre italiano. La sua età è dunque di 32 anni. La sua altezza è pari a 1 metro e 68 centimetri, mentre il suo peso è pari a 60 kg.

Sappiamo che i suoi genitori si sono separati quando lei e la sorella minore Fey erano ancora molto piccole. All’età di 19 anni si trasferisce a Lecce, dove ha lavorato nelle discoteche prima come cubista e in seguito come vocalist.

La cantante ha frequentato il liceo socio-pedagogico a Roma fino al quinto anno, senza però conseguire il diploma.

Andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla sua vita privata e al suo fidanzato.

Vita privata

Della vita privata di Elodie abbiamo diverse informazioni. Sappiamo che nel 2015, durante la partecipazione ad Amici, fa la conoscenza di Lele Esposito, che diventa il suo fidanzato. Tuttavia nel 2017, dopo la fine del talent show di Maria De Filippi, i due annunciano la rottura.

In seguito la Di Patrizi vive un ritorno di fiamma col suo storico ex fidanzato: il dj Andrea Maggino. La storia tuttavia termina nuovamente dopo poco.

Nel 2019 viene confermata la relazione con Marracash.

Marracash

Nel 2019 Elodie collabora con Marracash nel brano Margarita. Proprio in occasione della registrazione del videoclip tra i due cantanti scatta la scintilla e a poco a poco nasce l’amore. La relazione termina però nell’estate del 2021. A oggi tuttavia Di Patrizi e il rapper sono rimasti in ottimi rapporti, e proprio l’ex volto di Amici nel corso di una recente intervista ha affermato:

“Marracash ancora oggi è una persona molto importante per me: quando ho bisogno di un suo parere, mi confronto con lui. È elegante, ma ha anche un animo animalesco. Sono innamoratissima di lui e credo che, indipendentemente da tutto, sia la persona che amerò di più in tutta la mia vita ed è una grande fortuna. Chi verrà dopo non sarà mai all’altezza, magari amerò altre persone, ma ci sono persone che hanno un peso specifico nella tua vita e non tornano indietro”.

Nell’autunno del 2022 la Di Patrizi viene beccata al fianco di Andrea Iannone, con il quale inizia una chiacchierata storia.

Andrea Iannone

Già durante l’estate 2020 Elodie viene beccata più volte insieme ad Andrea Iannone, e fin dal primo momento si parla di presunto amore. Nell’autunno dello stesso anno i due confermano la loro storia, che sembrerebbe procedere a gonfie vele.

Dove seguire Elodie: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Elodie sui social? Andiamo a scoprirlo.

La cantante in gara a Sanremo 2023 ha un profilo Instagram attivo, che è costantemente aggiornato in tutte le novità riguardanti la sua vita privata e la sua carriera.

Proprio in merito vediamo tutto quello che sappiamo.

Carriera

Dopo aver lavorato nelle discoteche come cubista e come vocalist, Elodie decide di tentare una carriera nel mondo della musica, e arriva così ad Amici di Maria De Filippi.

Amici 15

Nel 2015 Elodie entra a far parte della scuola di Amici 15, dove conquista il pubblico. In breve tempo la cantante diventa una delle allieve più amate e seguite del talent show, al punto da arrivare fino al Serale. Giunta in finale, la Di Patrizi si classifica al secondo posto, venendo battuta da Sergio Sylvestre. Contemporaneamente pubblica il suo primo album Un’altra vita, prodotto da Luca Mattioni ed Emma Marrone, che raggiunge la seconda posizione della classifica italiana degli album e viene certificato disco d’oro dalla FIMI per le oltre 25 000 copie vendute.

Sanremo 2017

A febbraio 2017 Elodie partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, con la canzone Tutta Colpa Mia. La Di Patrizi si posiziona così all’ottavo posto, e vince il disco di platino per aver superato le 50 000 copie vendute. Il brano anticipa anche l’omonimo album, che viene pubblicato il 17 febbraio. Pochi mesi dopo la cantante prende parte al film diretto da Federico Moccia, Non c’è campo, dove canta una canzone tratta dal suo disco, Semplice.

Il 9 maggio 2018 pubblica il suo nuovo singolo Nero Bali, in collaborazione con Michele Bravi e Gué Pequeno. Il pezzo rimane per ben quattordici settimane all’interno della classifica FIMI, e la Di Patrizi ottiene così il suo primo ingresso nella top 10 dei singoli più acquistati in Italia. Nel marzo del 2019 collabora invece con i The Kolors al singolo Pensare Male.

A giugno dello stesso anno Elodie annuncia l’arrivo di Margarita, in collaborazione con Marracash, che viene certificato triplo disco di platino per le oltre 210 000 copie vendute. Nel 2020 la cantante torna all’Ariston, in occasione del Festival di Sanremo.

Sanremo 2020

A febbraio Elodie è tra i Big di Sanremo 2020 e stavolta sul palco dell’Ariston presenta la canzone Andromedra, che si classifica al settimo posto. Contemporaneamente esce This Is Elodie, il terzo album della Di Patrizi, che risulta essere a fine anno uno dei dischi più venduti in Italia.

A marzo 2021 torna sul palco del Festival di Sanremo affiancando Amadeus e Fiorello alla conduzione della seconda serata della kermesse.

Celebrity Hunted

A giugno 2021 Elodie entra nel cast della seconda stagione del programma Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, in onda su Prime Video. In questa occasione la Di Patrizi gareggia insieme alla collega e amica Myss Keta e le due vincono la trasmissione.

Nel settembre 2021 pubblica il singolo Vertigine, primo estratto dal suo quarto album. Il singolo viene certificato disco di platino per le 100 000 copie vendute. Il 3 dicembre pubblica insieme a Rkomi il singolo La coda del diavolo, che ha raggiunto la vetta della Top Singoli, segnando la prima numero uno in assoluto per la cantante.

Sempre nello stesso anno entra nel cast del film Ti mangio il cuore, diretto da Pippo Mezzapesa, che viene distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 22 settembre 2022. Per l’occasione Elodie pubblica il singolo Proiettili (ti mangio il cuore) in collaborazione con Joan Thiele, che fa parte della colonna sonora della pellicola.

A marzo del 2022 la Di Patrizi pubblica la canzone Bagno a Mezzanotte, e nel maggio il singolo Tribale, che si conferma essere una delle hit estive più ascoltate dell’anno.

Elodie a Sanremo 2023

A dicembre 2022 Elodie viene annunciata tra i Big del Festival di Sanremo 2023, in partenza il 7 febbraio. In occasione della nuova edizione della kermesse musicale, la Di Patrizi presenta la canzone Due, che anticipa il quarto disco Ok, Respira, in uscita il 10 febbraio. Il progetto è stato anche anticipato dal singolo omonimo, rilasciato nel gennaio dello stesso anno.

L’album verrà inoltre promosso dalla docu-serie Sento ancora la vertigine, in uscita su Prime Video il 20 febbraio 2023. Inoltre la cantante ha anche annunciato un concerto evento al Mediolanum Forum di Assago, che si terrà il 12 maggio.

Ma chi sono gli altri Big in gara al Festival?

I Big di Sanremo 2023

Ecco l’elenco dei 28 Big di Sanremo 2023:

Il percorso di Elodie a Sanremo 2023

Il percorso di Elodie e Sanremo 2023 inizia ufficialmente il 7 febbraio. Ma come se la caverà stavolta la Di Patrizi e come si posizionerà in classifica? Non resta che attendere per scoprirlo.