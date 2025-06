Secondo Fanpage.it, Lucio Presta avrebbe proposto a Mediaset una prima serata per Myrta Merlino come forma di riconoscimento dopo l’addio a Pomeriggio Cinque. Tuttavia, Pier Silvio Berlusconi avrebbe detto no, escludendo anche l’access prime time per la conduttrice.

Myrta Merlino

Si infittiscono le indiscrezioni sul futuro televisivo di Myrta Merlino, dopo l’addio a Pomeriggio Cinque. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, l’agente Lucio Presta avrebbe proposto per la conduttrice uno spazio in prima serata. Il tutto come forma di riconoscimento per il lavoro svolto durante l’ultima stagione. Un modo, forse, per chiudere con eleganza un’esperienza complessa, ma comunque di rilievo.

La richiesta – sempre secondo quanto riferito dalle fonti vicine a Cologno Monzese – sembrerebbe però essere stata respinta da Pier Silvio Berlusconi. Nonostante il profilo esperto della giornalista, il vertice Mediaset non avrebbe intenzione di concederle una ribalta serale. Così come non ci sarebbe possibilità per un passaggio nell’access prime time, ipotesi che pure sembrava inizialmente plausibile.

Una scelta che si inserisce nel più ampio piano di rinnovamento editoriale voluto da Berlusconi, teso a rafforzare l’identità dei programmi con volti più aderenti alla linea editoriale dell’azienda. A prendere il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, il nome più accreditato è quello di Gianluigi Nuzzi (come scritto da Gabriele Parpiglia e ripreso anche su Today). Si tratta di un volto noto al pubblico Mediaset e considerato in linea con le nuove esigenze di Canale 5.

Per Myrta Merlino, dunque, si prospetterebbe un ritorno alla fascia mattutina, forse con un format che richiama l’impostazione di L’Aria che Tira, programma che l’ha vista protagonista su La7 per anni.

Al momento, nulla è stato ufficializzato, ma l’impressione è che la prima serata resti fuori portata, almeno per ora. La decisione, sempre secondo Fanpage.it, sarebbe definitiva: nessun “commiato” in grande stile, ma un possibile riposizionamento in una fascia meno ambiziosa, che però potrebbe rappresentare un nuovo inizio per Myrta Merlino.