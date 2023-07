NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Luglio 2023

Emanuel Lo in vacanza con Giorgia

Una delle novità dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha riguardato l’arrivo di Emanuel Lo tra i prof. Fin dal primo momento il coreografo ha saputo conquistare il cuore del pubblico e del web e anche nel corso del Serale ha lasciato tutti senza fiato. Il compagno di Giorgia infatti per tutte le puntate della fase finale del talent show si è esibito insieme a Lorella Cuccarini e le loro performance hanno stupito tutti i telespettatori. Attualmente i fan si stanno anche già chiedendo se a settembre Emanuel farà ritorno all’interno del programma, tuttavia al momento non abbiamo ancora conferme e certezze in merito. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Scopriamo di cosa si tratta.

Emanuel ha infatti postato alcuni scatti sui suoi profili social, in cui appare insieme a Giorgia. La coppia si è concessa qualche giorno di vacanza, e proprio il ballerino ha postato una dolce foto in cui lo vediamo baciare la cantante. Le immagini naturalmente hanno fatto in breve il giro del web, e hanno conquistato gli utenti.

Nel mentre solo qualche settimana fa Emanuel Lo ha parlato della sua esperienza ad Amici, facendo anche una confessione. Come in molti sapranno infatti per ben 15 anni il coreografo non ha ballato, preferendo restare dietro le quinte. Proprio in occasione della partenza del Serale però Emanuel ha deciso di tornare sul palco e così si è esibito al fianco di Lorella Cuccarini. In merito Lo ha affermato:

“Il ritorno è stato al Serale di “Amici” e solo Maria De Filippi poteva convincermi a farlo. Ero in ansia totale. Dicevo a Lorella che non sarei mai riuscito a ballare come da ragazzo. Cosa mi ha detto lei? Mi ha riso in faccia. Mi chiedeva se stessi scherzando. In effetti ho ritrovato su quel palco la stessa intesa con lei di un tempo. E poi le sfide tra professori sono un pretesto troppo divertente per tirarsi indietro”.