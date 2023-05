NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Maggio 2023

Amici 22

Il post di Lorella Cuccarini

Sono passati pochi giorni dalla finale di Amici 22 e in queste ore i finalisti del talent show sono tornati sui social per la prima volta. A intervenire con dei bellissimi post sono stati anche alcuni insegnanti del programma, tra cui Lorella Cuccarini, che di certo anche stavolta è stata una delle professoresse più amate. In particolare durante il Serale, la showgirl ha stupito tutto il pubblico durante le sue esibizioni con Emanuel Lo, che hanno lasciato il web e i telespettatori senza fiato. In queste ore così Lorella si è mostrata sui social proprio insieme al coreografo, pubblicando un post in cui ha ringraziato Amici e la stessa Maria De Filippi. Queste le dichiarazioni della Cuccarini, che naturalmente non sono passate inosservate:

“9 sfumature di CuccaLo. Anche questa edizione è giunta al termine! È stato bellissimo ritrovare Emanuel come compagno di “viaggio”! Grazie a tutti! Ma proprio tutti tutti… Quella di Amici è una famiglia fantastica. Grazie Maria per la fiducia: è così stimolante lavorare al tuo fianco”.

Nelle ultime ore nel mentre Lorella Cuccarini ha scritto anche una dolce dedica ad Angelina, che in questi mesi ha seguito passo dopo passo. La cantante come sappiamo si è non solo classificata al secondo posto, ma ha anche vinto il circuito canto, per la gioia di tutti i fan che l’hanno sempre sostenuta. La Mango così ha a sua volta pubblicato un post per parlare della sua esperienza all’interno della scuola, e per ringraziare le persone che l’hanno sempre supportata. A spuntare tra i commenti così è stata la dedica di Lorella, che ha affermato:

“Nina, è stato un privilegio accompagnarti in questa avventura! Quante emozioni con te: sei stata una scoperta continua e meriti tutto quello che hai conquistato. Avevi già talento, ma questi mesi ti hanno dato la consapevolezza di essere nel “posto” giusto. Ora prenditi tutto”.