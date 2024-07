In puntata a Pomeriggio 5 è stato mandato in onda un servizio sulle critiche che Emma ha ricevuto sul suo aspetto fisico. Benché lo studio l’abbia difesa, la giornalista Rosanna Cancellieri le ha comunque fatto una critica: “Dovrebbe cambiare modo di vestire e valorizzarsi di più”.

La critica a Emma

Oggi a Pomeriggio 5 si è parlato di un video diventato virale sul web con protagonista Emma Marrone. Sul palco della Fiera della Musica di Azzano Decimo, la cantante ha voluto rispondere alle tante critiche arrivate sui social sul suo aspetto fisico. L’artista a modo suo, con una risposta più che perfetta, ha messo a tacere gli hater, pronti sempre a puntare il dito.

Elisa D’Ospina, ospite di Pomeriggio 5, ha preso le difese di Emma Marrone, con un discorso molto importante, ripreso anche dai canali della trasmissione.

"Nel 2024 siamo ancora qui a parlare di body shaming e di donne che insultano le donne"



"Nel 2024 siamo ancora qui a parlare di body shaming e di donne che insultano le donne"

Elisa D'Ospina a #Pomeriggio5

Poco dopo a intervenire ci ha pensato anche Rosanna Cancellieri, che per quanto si dica dalla parte di Emma Marrone, ha rivolto anche un appunto.

“I social sono in veicolo terrificante e sono diventati un’arena pericolosissima. I canoni estetici cambiano a seconda delle culture e del tempo. La perfezione non esiste ed è divertente è la battuta di Emma. Però è pur vero, permettimi di dire questa cosa fuori dal coro, c’è la possibilità di perfezionarsi”.

Nello specifico la giornalista ha fatto notare come ognuno di noi abbia degli aspetti positivi e negativi e chi critica sull’aspetto fisico è semplicemente uno stolto. Al contempo però crede anche che ci si debba saper valorizzare e guardare con un sereno occhio critico: “Certe cose ci stanno male, non c’è niente da fare. Emma è da lodare, ma dovrebbe cambiare modo di vestire. Emma, valorizzati meglio, altrimenti giustifichiamo tutto qua”.

"Quelli che criticano l'aspetto fisico altrui sono stolti ma tutti noi dovremmo saperci valorizzare e guardare con un sereno occhio critico"



Rosanna Cancellieri a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/vbcvYKNSqv — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) July 1, 2024

Non si è detta d’accordo invece Elisa D’Ospina. L’opinionista ha fatto sapere che un discorso del genere, che riguardi Emma o qualsiasi altra persona tende a “limitare la persona”. Tra le parti si è disquisito per qualche altro minuto, fino a che poi non si è cambiato argomento.

L’osservazione della giornalista su Emma potrebbe aprire un dibattito anche sui social e tra il pubblico che ha seguito (o meno) la puntata odierna di Pomeriggio 5.