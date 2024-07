Rosa Perrotta, dopo la sua esperienza alcuni anni fa come tronista a Uomini e Donne, oggi è diventata una conduttrice grazie all’opportunità datale da Real Time.

Rosa Perrotta su Real Time dopo Uomini e Donne

Rosa Perrotta è stata tronista di Uomini e Donne nel 2017 e la sua storia d’amore con Pietro Tartaglione, sua Scelta, ha incollato davanti l televisore milioni di telespettatori. La loro storia prosegue ancora oggi nel migliore dei modi e hanno festeggiato a maggio 2024 ben sette anni d’amore.

Dal punto di vista lavorativo la Perrotta può sicuramente dirsi soddisfatta perché è stata scelta da Real Time per condurre un nuovo programma intitolato ‘A testa alta‘. Si tratta di una trasmissione, in onda ogni sabato alle ore 14:20, che mira a modificare un aspetto importante della propria vita per capire come questo ha poi un effetto sostanziale sul piano estetico di una donna.

Nella sua avventura l’ex tronista di Uomini e Donne è accompagnata dal curatore di stile Mario Mosca e dal chirurgo Domenico Campa. Qui di seguito possiamo leggere un estratto di ciò che ha detto la Perrotta a pochi giorni dal debutto del suo programma:

“Ci siamo. La cosa più bella che mi dice chi mi conosce da quando ero una bambina è: “Sei rimasta la stessa ragazza ambiziosa di sempre. Frutto di tutte le cose che ti hanno insegnato mamma e papà”. Sembra banale, ma non lo è. È proprio con quelle cose che mi hanno insegnato che ho condito tutti i miei sogni.

Senza quelle cose non sarei io oggi, forse sarei altrove. Sono affamata di storie e di vita e poterla condividere con voi per me è un vero onore… Andare a testa alta anche quando il mondo sembra andare più veloce di te, forse più piano, ma a testa alta. Siete il valore che vi date. Voi, nessun altro. Ci vediamo su Real Time”.

Appuntamento, quindi, ogni sabato su Real Time dalle ore 14:20.