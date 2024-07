Per il suo matrimonio Cecilia Rodriguez ha indossato tre diversi abiti, tutti e tre davvero meravigliosi. A colpire in particolare è stata la scelta del velo, che portava con sé un messaggio dedicato al suo sposo, Ignazio Moser. La showgirl ha scelto infatti di far ricamare una frase di una nota canzone di Biagio Antonacci, colonna sonora della loro storia d’amore.

La dedica di Cecilia Rodriguez a Ignazio

Come ogni matrimonio che si rispetti, uno dei momenti più attesi non sono solo le promesse così come lo scambio delle fedi, ma anche scoprire quale abito indosserà la sposa per questo evento. E Cecilia Rodriguez non è stata di certo da meno, dato che oltre all’abito della cerimonia ne ha sfoggiati altri due (tutti rigorosamente di colore bianco).

Esattamente come Diletta Leotta, anche Cecilia Rodriguez si è affidata a dei look firmati Atelier Emé. Come abbiamo spiegato poco prima la sorella di Belen ha deciso di portare in scena tre creazioni differenti tra loro, che hanno scandito questa giornata così importante per lei.

Il primo è stato un elegantissimo abito a maniche lunghe, con una linea a sirena in morbido crêpe opaco avorio. L’abito di Cecilia Rodriguez, come mostrato dalle immagini vanta anche uno scollo a barchetta e schiena nuda. Osservando il vestito, notiamo anche un velo lungo, in cui sul finire è ricamata un messaggio d’amore per il suo sposo Ignazio Moser: “Quanta vita c’è in questa vita insieme a te”. La showgirl ha ripreso la frase del noto brano di Biagio Antonacci, dato che è la colonna del loro amore.

La scritta sul velo di Chechu 🥹

"Quanta vita c'è in questa vita insieme a te." pic.twitter.com/dFdkLQQABT — 🍿 Antonella 🍿 – 🍉 (@_Biscot_) June 30, 2024

Ma non è finita, perché dopo il “sì”, ci sono stati altri due cambi. Successivamente infatti Cecilia Rodriguez ha indossato un secondo vestito che metteva in mostra la schiena, con scollo all’americana davanti e una gonna svasata sul fondo. Mentre la terza creazione è stata pensata appositamente per il party finale. Un look più corto e sbarazzino con spacco e spalla nuda.