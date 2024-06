In occasione dell’ospitata all’RDS Summer Festival, Emma Marrone ha aperto le transenne per incontrare i fan e scattare selfie con loro.

Il gesto di Emma Marrone non passa inosservato

Sono settimane ricche di impegni queste per Emma Marrone. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con Apnea, la cantante è tornata sulle scene musicali con la sua hit estiva Femme Fatale, che ha conquistato tutto il pubblico. Allo stesso tempo l’artista salentina ha dato il via alla nuova leg del suo tour, che la porterà in giro in tutta Italia per i prossimi due mesi. In autunno invece ad attendere Emma ci saranno alcuni palasport, in attesa del secondo capitolo del disco Souvenir.

Come se non bastasse la Marrone in questi giorni sta anche partecipando a diverse kermesse musicali e solo di recente è stata ospite all’RDS Summer Festival. Sul palco così l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha dimostrato ancora una volta la sua grinta e la sua energia e di certo in molti si chiedono già come ci stupirà nelle prossime settimane. Mentre attendiamo di capirlo però in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Proprio poche ore prima di salire sul palco dell’RDS Summer Festival, Emma Marrone è scesa tra il pubblico e ha deciso di aprire le transenne per incontrare i fan e scattare dei selfie con loro. Naturalmente l’accaduto non è passato inosservato e il video del momento ha fatto in breve il giro dei social.

ci son le transenne ma lei le apre per stare ancora più vicina alla gente, è così dolce ma soprattutto al giorno d’oggi artisti che fanno questi gesti c’è ne sono ben pochi pic.twitter.com/7ebvyc5xN8 — giuseppe (@sospesoefragile) June 22, 2024

Ancora una volta dunque Emma ha dimostrato di tenere particolarmente al rapporto con il suo pubblico e ha accontentato le richieste di tutti i presenti. Adesso la Marrone continuerà a concentrarsi sul suo tour e sulla sua musica e nelle prossime settimane ci saranno grandi sorprese per tutti i fan. Alla cantante facciamo quindi un grande in bocca al lupo.