Emma Marrone che grinta! Sul palco con lei Kumo di Amici 23 e un’altra ex allieva del talent

Andrea Sanna | 1 Giugno 2024

A Radio Zeta ieri sera abbiamo visto anche Emma Marrone. Sul palco con lei anche Kumo di Amici 23 e un’altra ex allieva del talent show

Ospite al concerto di Radio Zeta, Emma Marrone ha portato sul palco la sua canzone (nonché ultimo singolo), Femme Fatale. Insieme a lei presenti anche il corpo di ballo formato che vede la presenza di due ex ballerini di Amici, Kumo e Rosa Di Grazia.

Gli ex di Amici sul palco con Emma Marrone

Serata in musica ieri con il concerto di Radio Zeta, che ha visto la presenza di tanti artisti. Dopo l’apertura con Sarah Toscano e l’arrivo di Annalisa, è stata la volta di Emma Marrone! Esattamente come le sue colleghe e i suoi colleghi, anche lei ha avuto l’opportunità di portare sul palco la sua esibizione.

Come mostrato dal video, Emma Marrone ci ha deliziati con la sua performance sulle note di Femme Fatale. E non era da sola sul palco! Insieme a lei infatti erano presenti anche i ballerini, che spesso stiamo vedendo durante le sue ospitate. E si tratta di volti già noti al pubblico. Partiamo dai due ex allievi di Amici. Li avete riconosciuti?

Con Emma sono sempre presenti anche Kumo (che ha preso parte all’ultima edizione del talent show) e Rosa Di Grazia (protagonista di Amici 20). A comporre poi il quartetto anche Alessandro Zaza Covarelli, noto per aver lavorato non solo con la Marrone, ma parliamo di Elodie, all’Eurovision e non solo! Infine tra i fantastici danzatori citiamo anche il talento di Chiara Vecchione. Ad accompagnare l’artista li abbiamo visti pure a Battiti Live.

☕ "Ti penso in un caffè un po' bohémien

Mentre il sole si taglia a scacchi tra le grate" ♟️#FemmeFatale@MarroneEmma 🎤#radiozetaFHL24



— Radio Zeta (@RadioZetaOf) May 31, 2024

La loro partecipazione alla serata di Radio Zeta accanto alla cantante Emma Marrone non è di certo sfuggita ai fan ed è stata testimoniata sui social. Si è trattato peraltro di una performance di altissimo livello, che ha incantato e scatenato i presenti lì al Foro Italico!

Né Kumo né Rosa hanno vinto Amici nelle loro rispettive edizioni, eppure c’è chi si è comunque accorto del loro talento e la presenza nel cast di ballerini per artisti del calibro di Emma Marrone, non è cosa da poco!