Emma Marrone avvistata a Napoli a casa di Stefano De Martino

Debora Parigi | 5 Agosto 2023

La cantante Emma Marrone sarebbe a Napoli da Stefano De Martino

Si infiamma il gossip estivo con una segnalazione che ha quasi dell’incredibile e che riguarda Emma Marrone e Stefano De Martino. Come sappiamo il conduttore ha rotto di recente (per l’ennesima volta) la sua storia con la moglie Belen Rodriguez, nonché madre di suo figlio Santiago. Lui ha anche tolto la fede mettendo al suo posto un anello del nonno.

Mentre lei è stata paparazzata con l’imprenditore Elio Lorenzoni (anche se persone vicine alla showgirl dicono che è solo un amico storico), lui se n’è andato nella sua Napoli dove passa ogni anno l’estate per stare vicino a famiglia e amici. Ed è proprio nel capoluogo campano che è stata vista la cantante, nonché sua ex, insieme ad altri due amici. E pare che i tre si siano diretti proprio nella casa di De Martino.

A lanciare la notizia è stata Deianira Marzano che ha ricevuto la segnalazione su Instagram. Una persona (pare la stessa fonte che parlò subito di Elio Lorenzoni con Belen) le ha scritto per informarla di tutto. “Oggi Emma Marrone, la sua amica Francesca e l’amico Paolo sono arrivati a Napoli per le vacanze (presumibilmente saranno a Capri da qui a oltre ferragosto). E sono stati tutti a casa di Stefano De Martino a Posillipo/Marechiaro per pranzo. Non so se sono ancora lì, ma si sono visti di sicuro. Cosa sicura al 99%”.

Insomma Emma sarebbe andata a trovare il suo ex fidanzato Stefano in occasione della vacanza a Capri. E quindi subito si è scatenato il gossip. Ovviamente, nel caso fosse vero questo incontro per pranzo, non significa per forza ritorno di fiamma. Sappiamo che, dopo tanti anni, la cantante e l’ex ballerino si sono chiariti e i dissapori sono stati messi da parte. Quindi questa potrebbe essere una semplice visita in amicizia.