Temptation Island, le prime parole di Federico dopo la fine del programma: “Sono allibito”

Debora Parigi | 5 Agosto 2023

Temptation Island

Federico ha finalmente parlato dopo la fine di Temptation Island

Concluso Temptation Island quasi tutti i protagonisti hanno parlato, soprattutto a mezzo social. Tra storie, video e freccitine varie, ognuno ha detto la sua. Ma una persona che mancava all’appello era Federico Viviani, ormai ex fidanzato di Ale. Lui è stato molto criticato dal pubblico per ciò che ha detto della fidanzata e non ne è uscita una bella immagine. Proprio Ale è intervenuta su Instagram chiedendo agli utenti di non offendere comunque il suo ex fidanzato.

Ora finalmente Federico ha rotto il silenzio e lo ha fatto con un lungo video che ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram. Per prima cosa ha voluto proprio parlare delle critiche, molto pesanti, ricevute. “Sono onestamente allibito. Allibito soprattutto per l’immagine, quello che è venuto fuori di me da questo programma e per la caterva di insulti”, ha esordito. E ha continuato parlando degli errori che ha commesso in questo percorso.

“Il primo è quello di aver parlato troppo liberamente. Aver effettivamente detto ciò che pensavo, fin troppo, senza filtri. In maniera a volte un po’ pesante. Aver preso in sostanza Temptation come se fosse un percorso di coppia e basta, dimenticando quasi il lato televisivo. Quando alla fin fine Temptation Island è un programma tv. Un programma tv che fra l’altro, per inciso, io non avevo mai visto. Ma vabbè, questo purtroppo è affar mio”.

Federico ha continuato parlando delle brutte frasi che lui ha detto e che se ne dispiace. Ma ha anche recriminato una cosa all’ex fidanzata: “A me chiaramente è dispiaciuto dirle forse lì davanti a tanta gente, forse non avrei dovuto. Però non erano sicuramente argomenti nuovi. L’unica critica che mi sento di muovere è che non penso che lei sia caduta dal pero quando le ho detto certe cose, come è sembrato. Come se fosse la prima volta che toccavo certi argomenti. Questa è forse la mia unica recriminazione”.

Poi ha parlato del secondo errore che lui ha fatto all’interno del docu-reality: “Il secondo errore è stato forse quello che giustamente tutti mi recriminano, quello di non aver chiuso la storia magari direttamente a casa. Perché se i presupposti erano questi, perché presentarsi a questo punto. Io non penso che i presupposti fossero così plateali come sembrano, cioè che io fossi proprio lì deciso dall’inizio a fare una cosa del genere, anzi speravo nella riaccensione della fiamma”.