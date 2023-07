NEWS

Andrea Sanna | 17 Luglio 2023

Emma Marrone

Il doppio Disco d’Oro di Emma Marrone

Emma Marrone non si ferma proprio mai! Nemmeno quando è in vacanza. In questi giorni la cantante si sta godendo un po’ di relax a Palmarola, isola situata nell’arcipelago delle Isole Ponziane. E lo sta facendo in compagnia di alcuni cari amici. Per lei però è tempo di festeggiare! Ebbene sì, perché come reso noto in queste ore l’artista ha conquistato il doppio Disco d’Oro.

Il primo arriva da Mezzo Mondo, l’ultimo singolo di Emma Marrone, mentre il secondo da Taxi sulla Luna in duetto con Tony Effe e il duo di producer Takagi & Ketra. Sui social l’ex di Amici (nonché vincitrice della sua edizione) ha pubblicato una serie di storie su Instagram. E in una di esse ha esultato con un brindisi in barca.

Sempre su Instagram Emma ha anche pubblicato un post dove si è mostrata in tenuta da mare e in cui ha scritto: “Two is mej che one. Grazie a tutti. Vi amo assai”. In un’altra storia, invece, ha taggato tutti coloro che hanno lavorato insieme alla lei alla canzone.

A proposito di Mezzo Mondo, si tratta di un singolo dove c’è tutta l’essenza di Emma Marrone. Un brano dalle sonorità fresche, in cui la cantante gioca molto sulle sfumature vocali. La canzone vede la firma della stessa cantante insieme a Francesco Tarducci, Jacopo Ettorre e Francesco Catitti. Questo progetto vede la produzione di Katoo e Zef.

Oltretutto sempre Mezzo Mondo è il primo estratto del disco di inediti che l’artista sta scrivendo e che uscirà a 4 anni di distanza da Fortuna.

Come dicevamo però non è finita. Perché grandi soddisfazioni le sta dando anche Taxi sulla Luna. Questa canzone vanta la collaborazione con il duo pluripremiato formato da Takagi & Ketra come detto precedentemente e il duetto inaspettato tra Emma Marrone e Tony Effe. Un lavoro che a quanto pare sta piacendo molto al pubblico.

Anche in questo caso non sono mancati dei ringraziamenti come potete vedere qui sotto.

Complimenti a Emma e a tutti coloro che hanno lavorato a questi brani!