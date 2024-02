Emma ricorda papà Rosario suo palco dell’Ariston: “Gli prometto che resterò su questo palco finché avrò fiato”

Sanremo

Andrea Sanna | 11 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2024 per la finale Emma Marrone ha voluto dedicare questo suo Festival al papà Rosario. Le dolci parole della cantante.

La dedica di Emma Marrone al papà

Questa sera durante la serata conclusiva del Festival di Sanremo, Emma Marrone ha dato un’ottima prova del suo immenso talento proponendo ancora una volta il suo brano “Apnea”. Molto acclamata dal pubblico in sala, la cantante ci ha tenuto a fare dei doverosi ringraziamenti. Prima un pensiero generale:

“Vorrei dire due parole, se possibile, ringraziare questa orchestra meravigliosa che ha fatto un lavoro incredibile, ringraziate te per questa opportunità (rivolgendosi ad Amadeus ndr)”.

A seguire Emma Marrone è entrata nel dettaglio riservando delle parole per la sua famiglia e i suoi fan: “Io vorrei dedicare questo meraviglioso Sanremo alla mia famiglia, al mio pubblico perché senza di loro non sarei arrivata fin qui”. Poi una considerazione per tutti gli addetti ai lavori da parte della cantante.

Infine Emma ha chiuso il suo discorso, spendendo una dedica al suo papà Rosario, scomparso lo scorso anno: “Voglio dedicare questo Sanremo a mio papà che è stato il primo a lanciarmi sul palco, il mio Rosario. Avevo appena 10 anni e voglio promettergli che resterò su questo palco finché avrò fiato in corpo. Grazie”.

Così Emma Marrone ha voluto chiudere la sua avventura a Sanremo 2024 e non sarebbe potuto essere diversamente!