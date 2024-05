NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Maggio 2024

In occasione del concerto benefico Una. Nessuna. Centomila, Emma Marrone ha duettato con Achille Lauro sulle note di 16 Marzo. Al termine della performance tra i due artisti è anche scattato il bacio.

Il duetto tra Emma Marrone e Achille Lauro

Lo scorso weekend dall’Arena di Verona si è svolta la seconda edizione del concerto benefico Una. Nessuna. Centomila, dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, che ieri sera è andato anche in onda su Rai 1. Tra i tanti ospiti della kermesse c’è stata anche Emma Marrone, che già in precedenza aveva preso parte alla prima edizione, che si era tenuta a Campovolo nel giugno del 2022. Nel corso della serata così l’artista salentina, che di recente ha rilasciato il suo nuovo singolo Femme Fatale, ha presentato alcuni dei suoi più celebri brani e ovviamente non sono mancate le sorprese.

A un tratto infatti Emma ha raggiunto Achille Lauro sul palco e i due hanno duettato sulle note della celebre 16 Marzo, uno dei brani più amati del cantante. La performance ha ovviamente infiammato non solo il pubblico presente in Arena, ma anche tutti i telespettatori da casa e il web. A un tratto però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Al termine dell’esibizione infatti Emma Marrone e Achille Lauro si sono scambiati un bacio, che ha subito attirato l’attenzione. Naturalmente si è trattato di un gesto di amicizia e tra i due artisti non c’è alcun tipo di coinvolgimento sentimentale. Il pubblico nel mentre ha acclamato la meravigliosa performance, che di certo è stata una delle più intense di tutta la serata.

16 marzo cantanta da Achille Lauro con Emma semplicemente arte maestria talento #UnaNessunaCentomilapic.twitter.com/kUkLYdwJtX — mari (@amaricord) May 8, 2024

A breve intanto la Marrone partirà per un lungo tour estivo, che nei prossimi mesi la porterà in giro in tutta Italia. In autunno inoltre Emma tornerà anche nei palasport e di certo non mancheranno tante sorprese per i suoi fan.