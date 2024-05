NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Maggio 2024

Durante il concerto Una. Nessuna. Centomila, Massimiliano Caiazzo e Anna Foglietta hanno tenuto un commovente monologo contro la violenza sulle donne.

Il monologo di Massimiliano Caiazzo e Anna Foglietta

Ieri sera su Rai 1 è andato in onda il concerto benefico Una. Nessuna. Centomila, ideato da Fiorella Mannoia per combattere la lotta contro la violenza sulle donne. Numerosi gli ospiti che sono saliti sul palco per sostenere questa importante causa e tra loro ci sono stati anche Massimiliano Caiazzo e Anna Foglietta. I due celebri attori, da anni nel cuore del grande pubblico, hanno commosso non solo l’intera Arena di Verona, ma anche tutti i telespettatori da casa, con un monologo da brividi che fa riflettere.

Massimiliano e Anna hanno infatti interpretato una coppia in cui la donna è vittima di violenza da parte del suo uomo. Il toccante momento, che ha colpito tutti quanti, si è concluso con un messaggio importantissimo da parte dei due attori. Proprio la Foglietta infatti ha affermato: “Non è troppo tardi. La violenza contro le donne da parte degli uomini è trasversale e si caratterizza per una serie di dinamiche ricorrenti”.

A quel punto a prendere parola è stato Massimiliano Caiazzo, che ha aggiunto: “Se anche tu sei in una relazione tossica, puoi salvarti. Se anche tu hai un uomo che ti controlla, quello non è amore”. Infine i due attori hanno invitato le eventuali vittime di violenza a chiamare il 1522, numero anti violenza e stalking attivo 24 h su 24. Si tratta di un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento per le Pari Opportunità ed è gratuito anche da cellulare.

La violenza sulle donne ha tante forme ma un unico fine, annientarti. Questo monologo andrebbe fatto vedere in ogni scuola perché è importante imparare ad amare.#UnaNessunaCentomilapic.twitter.com/AoQ59XrLRQ — mari (@amaricord) May 8, 2024

Il bellissimo monologo di Massimiliano e Anna nel mentre è stato condiviso anche sui social da numerosi utenti e in breve ha fatto il giro del web.